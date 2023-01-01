Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*RUSH соболезнуют евреям 79
*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 75
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 37
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 36
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 34
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 29
*Вокалист VOLBEAT: «"Spiritual Healing" изменил всю сцену» 21
*MANOWAR вновь переписывают и обещают новое в 2025 19
*Вокалист DISTURBED: «Отечество в опасности!» 19
*DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболк... 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*RUSH соболезнуют евреям 79
*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 75
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 37
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 36
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 34
[= ||| все новости группы



*

David Lee Roth

*



21 окт 2023 : 		 "The Shit That Killed Elvis" от DAVID LEE ROTH

16 окт 2023 : 		 "Manda Bala" от DAVID LEE ROTH

9 окт 2023 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

24 сен 2023 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет VAN HALEN

12 июл 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

3 июл 2023 : 		 Бывший басист VAN HALEN — о том, как на DAVID'a LEE ROTH'a надели смирительную рубашку

3 июн 2023 : 		 DAVID LEE ROTH перезаписал VAN HALEN

30 май 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

15 май 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

2 май 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

29 мар 2023 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

28 мар 2023 : 		 DAVID LEE ROTH выступил с ROYAL MACHINES

14 мар 2023 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет Марвина Гэя

12 мар 2023 : 		 JEFF YOUNG — о том, почему он не попал в состав группы DAVID LEE ROTH

6 мар 2023 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN

18 фев 2023 : 		 STEVE VAI: «Соло на "Skysraper" DAVID LEE ROTH — с моих демо»

11 фев 2023 : 		 DAVID LEE ROTH танцует под Кедрика Ламара

15 янв 2023 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

28 дек 2022 : 		 BILLY SHEEHAN — о DAVID'e LEE ROTH'e: «Он феномен»

27 дек 2022 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN

15 окт 2022 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN

29 сен 2022 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN

14 сен 2022 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN

3 сен 2022 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN

3 авг 2022 : 		 BILLY SHEEHAN: «У меня есть запись концерта с David'ом»

29 июл 2022 : 		 Новая песня DAVID LEE ROTH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

"The Shit That Killed Elvis" от DAVID LEE ROTH



zoom
DAVID LEE ROTH опубликовал композицию "The Shit That Killed Elvis", одну из тех самых песен, что в 2007 году была записана с John 5.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 95

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом