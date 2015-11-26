DAVID LEE ROTH скорбит о потере любимой собаки

Фронтмен VAN HALEN David Lee Roth записал сообщение для читателей Van Halen News Desk о своём псе Russ'е, поблагодарив поклонников за их добрые слова в связи с кончиной собаки.
12-летний пёс породы австралийская пастушья собака регулярно появлялся в блогах Roth'a и сопровождал певца в каждом городе, где выступали VAN HALEN в последних двух турах, включая Японию и Австралию. Кроме того, его лай был увековечен в треке "HoneyBabySweetieDoll" на последнем альбоме VAN HALEN "A Different Kind Of Truth".
В конце своей жизни Russ был поражён ужасным артритом всех конечностей до такой степени, что даже не мог двигаться.
Evil3062
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