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David Lee Roth

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30 апр 2019 : 		 DAVID LEE ROTH скорбит о потере любимой собаки

2 апр 2019 : 		 DAVID LEE ROTH присоединился к ARMIN VAN BUUREN на сцене

6 мар 2019 : 		 DAVID LEE ROTH о Фредди Меркьюри: «Его эмоциональность с точки зрения музыки заключалась не только в трёх аккордах и подаче»

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18 сен 2017 : 		 DAVID LEE ROTH на 'Summer Spectacular Under The Stars'

24 апр 2017 : 		 Редкий концерт DAVID LEE ROTH

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2 мар 2016 : 		 Новая песня DAVID LEE ROTH

26 ноя 2015 : 		 Сорвался концерт DAVID LEE ROTH

11 мар 2015 : 		 DAVID LEE ROTH представил видео TRISHA PAYTAS

3 янв 2015 : 		 DAVID LEE ROTH поздравил поклонников с Новым годом

11 дек 2014 : 		 DAVID LEE ROTH записал праздничную песню для фэнов

30 июн 2014 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

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DAVID LEE ROTH скорбит о потере любимой собаки



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Фронтмен VAN HALEN David Lee Roth записал сообщение для читателей Van Halen News Desk о своём псе Russ'е, поблагодарив поклонников за их добрые слова в связи с кончиной собаки.

12-летний пёс породы австралийская пастушья собака регулярно появлялся в блогах Roth'a и сопровождал певца в каждом городе, где выступали VAN HALEN в последних двух турах, включая Японию и Австралию. Кроме того, его лай был увековечен в треке "HoneyBabySweetieDoll" на последнем альбоме VAN HALEN "A Different Kind Of Truth".

В конце своей жизни Russ был поражён ужасным артритом всех конечностей до такой степени, что даже не мог двигаться.



DAVID LEE ROTH Mourns Loss Of Beloved Dog






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Evil3062


30 апр 2019, 12:20		собакину облачков мягких.


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