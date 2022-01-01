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DAVID LEE ROTH: «Я лишь на полпути первого выхода на пенсию»



DAVID LEE ROTH в рамках беседы с Fox News относительно возможного трибьют-тура VAN HALEN сказал:



«Для певца всегда есть завтрашний день, а для тромбониста в наши дни с этим труба. Сколько раз Рокки уходил на пенсию? Семь. Пожалуй №3 был моим любимым? Сколько раз Рэмбо выходил на пенсию, чтобы снять продолжение?».



Когда его спросили о возможности трибьют-группы VAN HALEN с участием Satriani, он сказал:



«Да, я написал песни... Я был тем, кто назвал группу. Я только на полпути своего первого выхода на пенсию».

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