20 окт 2021



NIKKI SIXX понимает, почему DAVID LEE ROTH отказал



NIKKI SIXX в недавней беседе сказал, что понимает, почему DAVID LEE ROTH отклонил предложение MÖTLEY CRÜE участвовать в "The Stadium Tour".



«Да, наверное, он повлиял на всех. Группа [VAN HALEN] — это настоящий монстр. Но знаете, всё понятно. Мы все делаем свой выбор и всё такое. Я просто подумал, что с тем обёемом работы, который у него есть со многими людьми, это может быть действительно интересно. Я тоже понимаю его позицию».







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