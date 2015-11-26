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DAVID LEE ROTH : «Пять концертов — и хватит»



DAVID LEE ROTH заявил, что после выступления в Лас-Вегасе хочет покинуть сцену:



«Я ухожу на пенсию. Это первое и единственное официальное объявление... Новость у вас есть. Поделитесь ею с миром.



Я не собираюсь что-то разъяснять. Объяснение находится в надёжном месте. Это мои последние пять концертов».







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