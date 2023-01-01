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STEVE VAI: «Соло на "Skysraper" DAVID LEE ROTH — с моих демо»



STEVE VAI в рамках большого интервью Eonmusic коснулся и темы сотрудничества с DAVID'ом LEE ROTH'ом:



«Мы с Dave'ом были очень скрупулёзны, потому что это был его первый продюсерский опыт, у него отличный слух, но нам, вероятно, не хватало профессионализма в качестве продюсеров, которые делают рок-н-ролльные записи. Это немного разные вещи — [продюсер VAN HALEN / "Eat 'Em And Smile"] Ted Templeman сказал: "Хорошо, поехали", и он знал, как зафиксировать "нечто", но Dave занимался этим так долго, что решил ориентироваться на что-то другое».



Именно после этого Steve сообщил, что его соло на альбоме было взято из черновых демо-записей, которые они сделали перед основной записью:



«Мои гитарные соло? Ну ладно, например, я записал демо-версию "Skyscraper", и Dave'y так понравились эти гитарные соло, что мне пришлось использовать их. Я не очень хотел этого, но в дело вмешались остальные. И это его группа, понимаете, и у меня не было с этим проблем — они не были отстоем».







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