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David Lee Roth

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2 апр 2019 : 		 DAVID LEE ROTH присоединился к ARMIN VAN BUUREN на сцене

6 мар 2019 : 		 DAVID LEE ROTH о Фредди Меркьюри: «Его эмоциональность с точки зрения музыки заключалась не только в трёх аккордах и подаче»

11 сен 2018 : 		 DAVID LEE ROTH выступил на сцене

27 июл 2018 : 		 Доступен сценарий фильма DAVID LEE ROTH

22 сен 2017 : 		 DAVID LEE ROTH на ICM PARTNERS

18 сен 2017 : 		 DAVID LEE ROTH на 'Summer Spectacular Under The Stars'

24 апр 2017 : 		 Редкий концерт DAVID LEE ROTH

13 авг 2016 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет GERRY RAFFERTY

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26 ноя 2015 : 		 Сорвался концерт DAVID LEE ROTH

11 мар 2015 : 		 DAVID LEE ROTH представил видео TRISHA PAYTAS

3 янв 2015 : 		 DAVID LEE ROTH поздравил поклонников с Новым годом

11 дек 2014 : 		 DAVID LEE ROTH записал праздничную песню для фэнов

30 июн 2014 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

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DAVID LEE ROTH присоединился к ARMIN VAN BUUREN на сцене



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David Lee Roth присоединился к голландскому диджею Armin'у Van Buuren'у на сцене на музыкальном фестивале Ultra в эти выходные в Майами, чтобы исполнить ремикс на песню "Jump" Van Halen.

В Инстаграм-аккаунте INK появилось следующее сообщение:

«Наш бесстрашный лидер @davidleeroth ЗАЖЖЁТ на @ultra в эти выходные с @arminvanbuuren. Потрясающий ремикс, а шоу ещё лучше. Надеемся, что все сохранили свои чернила под защитой».

Roth и van Buuren дали интервью для Rolling Stone в студии звукозаписи в Лос-Анджелесе примерно за неделю до выступления, рассказав о том, как это будет звучать, и как они это себе представляют.

«Ритм "Jump" составляет 128 ударов в минуту, 126 — в зависимости от того, какой производитель выпустит ваш винил, — говорит Roth. — Какой новый трек?»

«Тут 130 ударов в минуту, — сказал van Buuren. — Я немного ускорил его, чтобы он соответствовал темпу остальных песен в моем сете».

«Он соответствует общему кровяному давлению и смеси адреналина, серотонина, алкоголя и неповторимому домашнему настроению, которое распространяется примерно на 100 метров к северу от палаточного городка [Ультра]», — присоединился Roth.



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

sibterminator


2 апр 2019, 13:01		На Брюсвилиса похож.

Red One


2 апр 2019, 13:22		Не больше, чем на Чака Нориса.

Но у меня сломался мозг немного. Плюсовый трэк звучит в записи, Дэвид в диджейском стиле орет сверху своего же вокала. Диджей Армин ( эго его шоу!), трогает ручки на пульте и машет рукой. Десятки тысяч радостных людей. Что со мной не так?

Hellg


2 апр 2019, 14:21		Похоже, что народ вообще не вкуривает, кто это перед ними скачет и что за музыка идёт бэком.


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