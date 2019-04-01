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DAVID LEE ROTH присоединился к ARMIN VAN BUUREN на сцене
David Lee Roth присоединился к голландскому диджею Armin'у Van Buuren'у на сцене на музыкальном фестивале Ultra в эти выходные в Майами, чтобы исполнить ремикс на песню "Jump" Van Halen.
В Инстаграм-аккаунте INK появилось следующее сообщение:
«Наш бесстрашный лидер @davidleeroth ЗАЖЖЁТ на @ultra в эти выходные с @arminvanbuuren. Потрясающий ремикс, а шоу ещё лучше. Надеемся, что все сохранили свои чернила под защитой».
Roth и van Buuren дали интервью для Rolling Stone в студии звукозаписи в Лос-Анджелесе примерно за неделю до выступления, рассказав о том, как это будет звучать, и как они это себе представляют.
«Ритм "Jump" составляет 128 ударов в минуту, 126 — в зависимости от того, какой производитель выпустит ваш винил, — говорит Roth. — Какой новый трек?»
«Тут 130 ударов в минуту, — сказал van Buuren. — Я немного ускорил его, чтобы он соответствовал темпу остальных песен в моем сете».
«Он соответствует общему кровяному давлению и смеси адреналина, серотонина, алкоголя и неповторимому домашнему настроению, которое распространяется примерно на 100 метров к северу от палаточного городка [Ультра]», — присоединился Roth.
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sibterminator
Red One
Но у меня сломался мозг немного. Плюсовый трэк звучит в записи, Дэвид в диджейском стиле орет сверху своего же вокала. Диджей Армин ( эго его шоу!), трогает ручки на пульте и машет рукой. Десятки тысяч радостных людей. Что со мной не так?
Hellg
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