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*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 24
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David Lee Roth

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|||| 27 янв 2024

DAVID LEE ROTH о WOLFGANG'e VAN HALEN'e: «Чёртов пацан!»



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David Lee Roth обвинил Wolfgang'a Van Halen'a в том, что тот якобы выгнал приглашённых певцом гостей на нескольких концертах во время финального тура VAN HALEN.

В видеоролике, опубликованном на YouTube под названием "This Crazy Kid", Рот рассказал о предполагаемых событиях:

«Этот чёртов пацан весь тур жаловался, что я не уделяю ему достаточно внимания на сцене. Как будто Санта-Клаус спускается в дымоход и выскакивает на Рождество, а на него никто не обращает внимания. Шалом в дом, дружище. Я дал ему всё самое лучшее. Всё, что у меня есть, на глазах у двадцати-тридцати тысяч человек, а он жаловался всем вокруг — бизнес-менеджеру, охраннику, продавщице одежды: "Dave не уделяет мне достаточно внимания". Мы в Нью-Йорке — гламурном, сверкающем, переливающемся Нью-Йорке, и мы на Джонс-Бич с двадцатью тысячами моих самых близких друзей. Я выхожу на середину сцены, исполняю "Ice Cream Man" и говорю братьям Эдди [Ван Халену] и Al'y [Alex'y Van Halen'y]: "Мы столько раз мы играли в Нью-Йорке. Это впечатляет". Но я не знал, что этот паренёк, этот шлемазл, приказал паре обезьян пройти сзади, за моей спиной, к краю сцены и вышвырнуть двух замечательных дам, которых я пригласил быть моими гостями на шоу. Этим дамам за сорок, понятно? Деловые женщины. Вы не поверите! Этот чёртов пацан не знает, что эти две дамы работают на бухгалтерскую фирму, которая представляет его, а не меня. Но, как обычно, он, как и его дядя и брат его дяди, кинул их с билетами. Я знал, что они это сделают, поэтому опередил события и дал им билеты. Я разместил их далеко в стороне. И я не говорю о фанатках MÖTLEY CRÜE. Это важные люди. И у них обеих большие сумки. Типа Гуччи. Вот так. И он вышвыривает их из здания. Он преподаёт мне урок. Этот чёртов пацан не знает, что они принесли зарплату для всех 82 человек в дорожной команде. Никто не сказал мне об этом, пока я не припарковался посреди этого чёртова моста... Вы знаете этот чёртов Джонс Бич, они думали, что я сойду с ума. Я так смеялся, что пролил свой Snapple.

Перенесёмся в Голливуд — это Gooey Ballyhooey Hollywood. Мы играем в Hollywood Bowl [в октябре 2015 года]. Это последние два концерта тура, а у Эда в этом году не самый лучший день. Поэтому я знал, что, возможно, мне всегда нужно было выступать так, как если бы это было последнее шоу с братьями. Это важно для меня. Мы праздновали пятидесятую годовщину с того момента, когда начали спорить о том, какая песня первая. Не отвлекаемся. Братья играют. Я выхожу на сцену Hollywood Bowl. Это последнее шоу, которое мы даём. И у меня на глаза наворачиваются слёзы, потому что я сообщаю Эду и Al'y: "Мы начинали прямо на этой улице, в маленьком ночном клубе под названием Gazzarri's". Мы исполняли танцевальные мелодии, и наши родители не давали нам ни шиша. Мы тратили каждый пенни на топливо или на гитары. Итак, поехали. Мы в Hollywood Bowl. Я собирался начать петь "Ice Cream Man", и тут этот чёртов пацан! Он берёт в команду двух мускулистых обезьян, находит одну даму, которая является моей гостьей; она находится за кулисами Hollywood Bowl. Они находят её, заставляют пройти тропой позора мимо всех остальных гостей, выводят на парковку и вышвыривают её из здания! Wolf решил преподать мне урок, выкинув ту, кого он считает моей девушкой. Но знаете что? Это не только снова бухгалтер, и она не только разносит зарплату для 82 человек из команды, но и денежные премии для всех присутствующих. На следующем месте лучше притормозить, а то описаетесь. Помните Нью-Йорк? Это та же самая дамочка!

Этот чёртов пацан!

Вот таким я помню своё последнее шоу с Эдди Ван Халеном».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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27 янв 2024
B
BasterBaster
David Lee Roth по всей видимости психически болен
Like!1
27 янв 2024
x
xRReth
Звучит как какая-то маловероятная хуйня. Руки прочь от пухляша, он классный парень и музыкант, а ты претенциозная жопа с ручкой
Like!1
27 янв 2024
Nord61
Дэвид умом никогда не блистал, но сейчас, похоже, вконец еб*анулся.
Like!1
28 янв 2024
Damien
Мне кажется, их хер справедливо рассудишь, не зная всех "подводных камней" (на публике они, разумеется, могут говорить всё что угодно). Но Дэвид и впрямь какой-то перевозбужденный и местами мудаковатый. И, прочитав всё это, я даже удивился отсутствию словосочетания "чёртов поц".

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