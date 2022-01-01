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David Lee Roth

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HENRY ROLLINS о DAVID LEE ROTH



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HENRY ROLLINS в рамках одного из интервью рассказал о своем участии в автобиографии DAVID LEE ROTH "Crazy From The Heat":

«Я тесно сотрудничал с DLR в рамках этого проекта. В какой-то момент он выразил заинтересованность в том, чтобы выступить на сцене и рассказать истории из книги. Насколько я помню, я предложил ему пригласить кого-то на сцену, чтобы он задавал ему вопросы, которые подтолкнут его к рассказу. Я думаю, что идея записи возникла из-за того, что он читал книгу вслух на пленку. Почти 100 часов, которые я прослушал три раза.

Этот человек обладает молниеносным интеллектом. Он владеет несколькими языками, многодисциплинарно работает над собой. Он заядлый читатель и знаток истории. В нем Марк Твен встречается с Гручо Марксом, который тоже имеет черный пояс. Это DLR. Книга вышла и очень хорошо продавалась. Это отличное чтение, и это лишь малая часть того, что он записал на пленку. У него была богатая событиями жизнь».

HENRY ROLLINS: DAVID LEE ROTH Is 'A Multi-Lingual, Multi-Disciplined Self-Starter' With 'A Blazing Intellect'




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