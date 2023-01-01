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*MEGADETH кинули автора обложки? 35
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 33
*Новое видео LIMP BIZKIT 29
*Не упусти кассету METALLICA! 18
*STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии 13
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David Lee Roth

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11 фев 2023 : 		 DAVID LEE ROTH танцует под Кедрика Ламара

15 янв 2023 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

28 дек 2022 : 		 BILLY SHEEHAN — о DAVID'e LEE ROTH'e: «Он феномен»

27 дек 2022 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN

15 окт 2022 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN

29 сен 2022 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN

14 сен 2022 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN

3 сен 2022 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN

3 авг 2022 : 		 BILLY SHEEHAN: «У меня есть запись концерта с David'ом»

29 июл 2022 : 		 Новая песня DAVID LEE ROTH

12 июл 2022 : 		 DAVID LEE ROTH выпустил новую песню

27 июн 2022 : 		 STEVE VAI почтил память Бретта Таггла

22 июн 2022 : 		 Умер клавишник DAVID LEE ROTH и FLEETWOOD MAC

1 июн 2022 : 		 DAVID LEE ROTH: «Я лишь на полпути первого выхода на пенсию»

31 май 2022 : 		 MATT SORUM — о прослушивании в группу DAVID LEE ROTH

8 мар 2022 : 		 HENRY ROLLINS о DAVID LEE ROTH

12 янв 2022 : 		 DAVID LEE ROTH — об отмене концертов в Лас-Вегасе

5 янв 2022 : 		 DAVID LEE ROTH отменил все выступления в Лас-Вегасе

23 дек 2021 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

8 дек 2021 : 		 DAVID LEE ROTH: «Пять концертов — только этого мало!»

2 дек 2021 : 		 DAVID LEE ROTH представил новые картины

10 ноя 2021 : 		 JOHN 5: «Не понимаю, почему DAVID LEE ROTH не выпускает песню о VAN HALEN»

20 окт 2021 : 		 NIKKI SIXX понимает, почему DAVID LEE ROTH отказал

11 окт 2021 : 		 JOHN 5 — об уходе DAVID'a LEE ROTH'a на пенсию

5 окт 2021 : 		 DAVID LEE ROTH: «Пять концертов — и хватит»

3 окт 2021 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH
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|||| сегодня

DAVID LEE ROTH танцует под Кедрика Ламара



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DAVID LEE ROTH опубликовал ролик, в котором он танцует под хит Кедрика Ламара "Alright".




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