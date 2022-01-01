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*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 24
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
*CARLOS SANTANA упал на сцене 10
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David Lee Roth

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12 июл 2022 : 		 DAVID LEE ROTH выпустил новую песню

27 июн 2022 : 		 STEVE VAI почтил память Бретта Таггла

22 июн 2022 : 		 Умер клавишник DAVID LEE ROTH и FLEETWOOD MAC

1 июн 2022 : 		 DAVID LEE ROTH: «Я лишь на полпути первого выхода на пенсию»

31 май 2022 : 		 MATT SORUM — о прослушивании в группу DAVID LEE ROTH

8 мар 2022 : 		 HENRY ROLLINS о DAVID LEE ROTH

12 янв 2022 : 		 DAVID LEE ROTH — об отмене концертов в Лас-Вегасе

5 янв 2022 : 		 DAVID LEE ROTH отменил все выступления в Лас-Вегасе

23 дек 2021 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

8 дек 2021 : 		 DAVID LEE ROTH: «Пять концертов — только этого мало!»

2 дек 2021 : 		 DAVID LEE ROTH представил новые картины

10 ноя 2021 : 		 JOHN 5: «Не понимаю, почему DAVID LEE ROTH не выпускает песню о VAN HALEN»

20 окт 2021 : 		 NIKKI SIXX понимает, почему DAVID LEE ROTH отказал

11 окт 2021 : 		 JOHN 5 — об уходе DAVID'a LEE ROTH'a на пенсию

5 окт 2021 : 		 DAVID LEE ROTH: «Пять концертов — и хватит»

3 окт 2021 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

1 сен 2021 : 		 DAVID LEE ROTH отказал MÖTLEY CRÜE

26 авг 2021 : 		 JOHN 5 — о нереализованных треках DAVID LEE ROTH

23 авг 2021 : 		 DAVID LEE ROTH ответил GENE SIMMONS

16 авг 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH

26 июл 2021 : 		 DAVID LEE ROTH представил новое полотно

23 июн 2021 : 		 JOHN 5 — о появлении в составе группы DAVID LEE ROTH

2 июн 2021 : 		 DAVID LEE ROTH представил новую песню

26 май 2021 : 		 DAVID LEE ROTH опубликовал комиксы

28 апр 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH

23 апр 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH
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|||| сегодня

DAVID LEE ROTH выпустил новую песню



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DAVID LEE ROTH представил видео к новому треку "Pointing At The Moon".




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