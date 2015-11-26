Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*

DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 170

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 136
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 41
*Новое видео DEXCORE 25
[= ||| все новости группы



*

David Lee Roth

*



5 янв 2022 : 		 DAVID LEE ROTH отменил все выступления в Лас-Вегасе

23 дек 2021 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

8 дек 2021 : 		 DAVID LEE ROTH: «Пять концертов — только этого мало!»

2 дек 2021 : 		 DAVID LEE ROTH представил новые картины

10 ноя 2021 : 		 JOHN 5: «Не понимаю, почему DAVID LEE ROTH не выпускает песню о VAN HALEN»

20 окт 2021 : 		 NIKKI SIXX понимает, почему DAVID LEE ROTH отказал

11 окт 2021 : 		 JOHN 5 — об уходе DAVID'a LEE ROTH'a на пенсию

5 окт 2021 : 		 DAVID LEE ROTH: «Пять концертов — и хватит»

3 окт 2021 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

1 сен 2021 : 		 DAVID LEE ROTH отказал MÖTLEY CRÜE

26 авг 2021 : 		 JOHN 5 — о нереализованных треках DAVID LEE ROTH

23 авг 2021 : 		 DAVID LEE ROTH ответил GENE SIMMONS

16 авг 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH

26 июл 2021 : 		 DAVID LEE ROTH представил новое полотно

23 июн 2021 : 		 JOHN 5 — о появлении в составе группы DAVID LEE ROTH

2 июн 2021 : 		 DAVID LEE ROTH представил новую песню

26 май 2021 : 		 DAVID LEE ROTH опубликовал комиксы

28 апр 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH

23 апр 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH

15 апр 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH

31 мар 2021 : 		 DAVID LEE ROTH — о Cardi B

28 янв 2021 : 		 DAVID LEE ROTH — о VAN HALEN: «Мы никогда не ладили»

20 янв 2021 : 		 DAVID LEE ROTH представил новое полотно

17 янв 2021 : 		 Бывший гитарист DAVID'a LEE ROTH'a: «Работать с ним было нелегко»

6 янв 2021 : 		 DAVID LEE ROTH опубликовал новую картину

11 дек 2020 : 		 DAVID LEE ROTH — о песне-посвящении Эдди Ван Халену
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DAVID LEE ROTH отменил все выступления в Лас-Вегасе



*
zoom
*
* *
Вслед за отменой пары выступлений, намеченных на 31 декабря и первое января, DAVID LEE ROTH отменил и остальные концерты, которые должны были состояться 5, 7, 8, 14,15, 21 и 22 января.

Губернатор заявил, что в штате зарегистрировано «тревожное» число новых случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций в этот праздничный сезон. В своём заявлении он призвал всех невакцинированных жителей Невады уколоть одну из доступных вакцин против COVID-19. Он также призвал жителей Невады носить маски для лица в общественных местах, независимо от статуса вакцинации. Тем, кто заболел, следует оставаться дома и пройти тестирование на COVID-19.

DAVID LEE ROTH Cancels Entire Las Vegas Residency




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 62

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом