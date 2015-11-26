DAVID LEE ROTH отменил все выступления в Лас-Вегасе
Вслед за отменой пары выступлений, намеченных на 31 декабря и первое января, DAVID LEE ROTH отменил и остальные концерты, которые должны были состояться 5, 7, 8, 14,15, 21 и 22 января.
Губернатор заявил, что в штате зарегистрировано «тревожное» число новых случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций в этот праздничный сезон. В своём заявлении он призвал всех невакцинированных жителей Невады уколоть одну из доступных вакцин против COVID-19. Он также призвал жителей Невады носить маски для лица в общественных местах, независимо от статуса вакцинации. Тем, кто заболел, следует оставаться дома и пройти тестирование на COVID-19.
We are seeing an alarming number of COVID-19 cases & hospitalizations reported after the holidays. We are working with health districts and other partners to provide resources to combat this surge.
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