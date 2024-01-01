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David Lee Roth

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|||| 22 янв 2024

JOE SATRIANI: «Я не понимаю DAVID'a LEE ROTH'a»



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Во время появления в недавнем эпизоде подкаста "The Hook Rocks" Joe Satriani рассказал о предстоящем летом 2024 года туре, который будет в основном посвящён музыке VAN HALEN.

На вопрос, почему он считает, что этот тур удался, в то время как предполагаемый трибьют VAN HALEN с участием его самого, David'a Lee Roth'a и Alex'a Van Halen'a не состоялся более двух лет назад, когда о нём только заговорили, Joe ответил:

«Это сложно. Я не знал Эдди [Ван Халена], я не знаю его семью, и я не думаю, что когда-нибудь смогу по-настоящему понять David'a Lee Roth'a. Мне казалось, что я понимаю Alex'a, и я думаю, что понимаю. Я считаю, что понимаю его точку зрения или то, чем он руководствуется.

Я склонен думать, что реальная разница здесь в том, что Sammy Hagar смотрит на жизнь всеохватывающе, и он замечает, когда возникает конфликт, мешающий сделать что-то хорошее, и пытается это исправить. В результате он просто говорит: "Мы сыграем "Ain't Talkin' 'Bout Love". Я знаю, что это не моя песня, но это круто". А если спросить David'a: "Ты споёшь "5150"?", то он, конечно, никогда этого не сделает. Так что в этом большая разница: один человек действует гибко, потому что думает о фанатах, а другой... Я не знаю, почему Dave так непреклонен по некоторым вопросам — правда не знаю, потому что не понимаю его. Я должен спросить об этом Steve'a Via'я, ведь Steve хорошо знает David'a. Я не могу сказать, что по-настоящему понимаю его.

Я чувствовал, что Alex действительно хотел сделать это, у него были чистые помыслы. Но я не знаю, как насчёт Dave'a. Я знаю, у Sammy и Mike'a намерения чисты. Они действительно хотят чествовать музыку и готовы преодолеть любые препятствия, чтобы это произошло на сцене. Они оригинальные участники. Это больше, чем просто тур. И вы чувствуете это, когда находитесь рядом с Sammy и Mike'ом. От них двоих исходит огромная сила и любовь, и они исполняют эти песни. И люди хотят испытать это, и они должны иметь такую возможность.

Я надеюсь, что в какой-то момент [Alex, сын Эдди, Wolfgang и David] разберутся между собой. В принципе Wolfgang — тот, кто должен это сделать, — может сделать любой трибьют. Остальные просто скопируют альбом настолько близко, насколько смогут, но это станет поводом для критики со стороны гитарной армии, типа: "Ты должен был сделать это так", "Он мог бы сделать это так" и "Он должен был сделать это вот так", потому что мы не Эдди, и мы не Wolf.

Мне потребовалось время, чтобы понять это, но я думаю, что мы все не должны их не трогать и позволить им самим разобраться. Думаю, Wolf'y и его дяде Alex'y действительно предстоит разобраться в этом. А пока что тур с Sam'ом и Mike'ом — это прекрасно. И когда я смотрю на огромный сет-лист, который висит у меня на стене, меня это пугает, потому что я буду очень занят вплоть до начала репетиций. Так что я немного нервничаю, но я делаю свою домашнюю работу и выйду на сцену готовым зажигать».




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