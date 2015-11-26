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David Lee Roth

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8 дек 2021 : 		 DAVID LEE ROTH: «Пять концертов — только этого мало!»

2 дек 2021 : 		 DAVID LEE ROTH представил новые картины

10 ноя 2021 : 		 JOHN 5: «Не понимаю, почему DAVID LEE ROTH не выпускает песню о VAN HALEN»

20 окт 2021 : 		 NIKKI SIXX понимает, почему DAVID LEE ROTH отказал

11 окт 2021 : 		 JOHN 5 — об уходе DAVID'a LEE ROTH'a на пенсию

5 окт 2021 : 		 DAVID LEE ROTH: «Пять концертов — и хватит»

3 окт 2021 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

1 сен 2021 : 		 DAVID LEE ROTH отказал MÖTLEY CRÜE

26 авг 2021 : 		 JOHN 5 — о нереализованных треках DAVID LEE ROTH

23 авг 2021 : 		 DAVID LEE ROTH ответил GENE SIMMONS

16 авг 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH

26 июл 2021 : 		 DAVID LEE ROTH представил новое полотно

23 июн 2021 : 		 JOHN 5 — о появлении в составе группы DAVID LEE ROTH

2 июн 2021 : 		 DAVID LEE ROTH представил новую песню

26 май 2021 : 		 DAVID LEE ROTH опубликовал комиксы

28 апр 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH

23 апр 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH

15 апр 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH

31 мар 2021 : 		 DAVID LEE ROTH — о Cardi B

28 янв 2021 : 		 DAVID LEE ROTH — о VAN HALEN: «Мы никогда не ладили»

20 янв 2021 : 		 DAVID LEE ROTH представил новое полотно

17 янв 2021 : 		 Бывший гитарист DAVID'a LEE ROTH'a: «Работать с ним было нелегко»

6 янв 2021 : 		 DAVID LEE ROTH опубликовал новую картину

11 дек 2020 : 		 DAVID LEE ROTH — о песне-посвящении Эдди Ван Халену

11 дек 2020 : 		 Новая картина DAVID LEE ROTH отсылает к Sammy

22 ноя 2020 : 		 Нереализованный трек DAVID LEE ROTH
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DAVID LEE ROTH: «Пять концертов — только этого мало!»



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DAVID LEE ROTH решил увеличить дозу выступлений в Вегасе:

31 декабря 2021 года.

Январь 2022 года: 1, 5, 7, 8, 14, 15, 21, 22.

«Говорит David Lee. Я даже не представлял, сколько людей хотят увидеть, как я ухожу. Ладно, это прозвучало неправильно. [Смеётся]. Хорошо. Не отключайтесь. Говорит David Lee — второй раз. Я даже не представлял, сколько из вас хотят заплатить, чтобы увидеть, как я ухожу. [Смеётся] Поэтому я выставляю на продажу больше билетов, вместо того, чтобы поступить неправильно и разозлить ещё больше людей. Сейчас мне звонят профессионалы индустрии и говорят: "В твоём возрасте, Dave, ты уже должен быть на третьей пенсии. Вы видели фильмы "Рокки"? Их уже семь. Тот же парень, "Рэмбо" — их пять. Он опережает тебя на 14 пенсий". Как только я собираюсь уйти, они затягивают меня обратно.

Послушайте, я уязвим. Я чувствую себя ранимым. Если я кажусь вам таким, то я нахожусь в середине своего первого выхода на пенсию. И я собираюсь продлить своё прощальное мировое турне в Лас-Вегасе в House Of Blues ещё на два уикенда — как любое хорошее грёбаное барбекю. Как и ты, если бы мог».

DAVID LEE ROTH Extends Las Vegas Residency:








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