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DAVID LEE ROTH : «Пять концертов — только этого мало!»



DAVID LEE ROTH решил увеличить дозу выступлений в Вегасе:



31 декабря 2021 года.



Январь 2022 года: 1, 5, 7, 8, 14, 15, 21, 22.



«Говорит David Lee. Я даже не представлял, сколько людей хотят увидеть, как я ухожу. Ладно, это прозвучало неправильно. [Смеётся]. Хорошо. Не отключайтесь. Говорит David Lee — второй раз. Я даже не представлял, сколько из вас хотят заплатить, чтобы увидеть, как я ухожу. [Смеётся] Поэтому я выставляю на продажу больше билетов, вместо того, чтобы поступить неправильно и разозлить ещё больше людей. Сейчас мне звонят профессионалы индустрии и говорят: "В твоём возрасте, Dave, ты уже должен быть на третьей пенсии. Вы видели фильмы "Рокки"? Их уже семь. Тот же парень, "Рэмбо" — их пять. Он опережает тебя на 14 пенсий". Как только я собираюсь уйти, они затягивают меня обратно.



Послушайте, я уязвим. Я чувствую себя ранимым. Если я кажусь вам таким, то я нахожусь в середине своего первого выхода на пенсию. И я собираюсь продлить своё прощальное мировое турне в Лас-Вегасе в House Of Blues ещё на два уикенда — как любое хорошее грёбаное барбекю. Как и ты, если бы мог».













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