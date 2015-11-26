17 янв 2021



Бывший гитарист DAVID'a LEE ROTH'a: «Работать с ним было нелегко»



Во время выступления в последнем эпизоде подкаста "Rock 'N' Roll Icons With Bode James" гитарист Brian Young поделился опытом игры с David'ом Lee Roth'ом в течение четырёх лет в начале 2000-х годов:



«Это было здорово. Чтобы попасть в группу David'a Lee Roth'a, вам, по сути, нужно пройти курс молодого бойца, чтобы закалиться. Я бы не сказал, что [он] трудный в общении, но он ожидает от вас многого, он требователен, и он перфекционист по отношению ко всем остальным, даже к самому себе. Так что работать с ним было нелегко.



Я слышал о его перепадах настроения перед тем, как присоединиться к нему, но я не заметил ни одного такого случая в первый месяц. Потом, когда это наконец случилось, он сказал: "Хорошо, он может забраться туда, откуда извергается вулкан". Так что у него есть эта проблема с перепадами настроения. Но когда он в отличном настроении, это самое крутая туса в твоей жизни — абсолютно. А когда он в плохом настроении, это отстой. Но, как я уже сказал, хорошо, что это тренировочная площадка. После того, как ты поиграешь с ним какое-то время, ты сможешь справиться с чем угодно».



Young повторил, что игра в группе Dave'a «закалила» его «и теперь он способен справляться с чем угодно»:



«Я всегда был довольно легкомысленным. И что мне нравилось в работе с Dave'ом, так это то, что он босс, и ты это знаешь. Он всем платит. Это его имя на вывеске, так что нет никаких аргументов. Когда Dave что-то говорит, ты просто делаешь это. И мне это нравится. Потому что когда ты в группе с четырьмя парнями, а настоящего босса нет, тогда может возникнуть больше споров о том о сём: "Почему ты так говоришь?" или "Почему ты приписал себе заслуги?" Но когда ты работаешь с лидером, и это определённо лидер, очень легко просто сказать: "Хорошо..." И что бы он ни сказал, правильно это или неправильно, все соглашаются с этим или нет, ты просто говоришь: "Эй, он босс". Это его методы. А потом, если это ошибка, он за неё отвечает. Так что это та часть, которая сделала всё легче. Ты просто делаешь то, что тебе говорит Dave, и всё в порядке».































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