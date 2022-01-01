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Умер клавишник DAVID LEE ROTH и FLEETWOOD MAC



Billy Sheehan почтил память Бретта Таггла, с которым играл в группе DAVID'a LEE ROTH'a. 70-летний музыкант, два десятилетия проведший в FLEETWOOD MAC, скончался 19 июня от осложнений, вызванных раком.



«Бретт Таггл — поистине "секретное оружие" группы времен "Eat 'Em & Smile". Его любили все, кто когда-либо встречал его, он обладал высочайшим вокальным, клавишным и композиторским талантом, а также был одним из самых весёлых и дружелюбных людей, которые когда-либо существовали: дорогой друг, преданный отец, незаменимый компонент для многих других великих групп и туров. Бретт скончался прошлой ночью.



Нам всем будет не хватать тебя, мой брат. Спасибо тебе за то, что обогатил наши жизни, а также за бесчисленные односложные фразы, которые мы будем использовать до конца наших дней и вечно вспоминать о тебе.



Мои соболезнования его семье и друзьям.



Покойся с миром, мой брат. Мы никогда не забудем тебя».











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