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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 18
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 18
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David Lee Roth

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22 июн 2022 : 		 Умер клавишник DAVID LEE ROTH и FLEETWOOD MAC

1 июн 2022 : 		 DAVID LEE ROTH: «Я лишь на полпути первого выхода на пенсию»

31 май 2022 : 		 MATT SORUM — о прослушивании в группу DAVID LEE ROTH

8 мар 2022 : 		 HENRY ROLLINS о DAVID LEE ROTH

12 янв 2022 : 		 DAVID LEE ROTH — об отмене концертов в Лас-Вегасе

5 янв 2022 : 		 DAVID LEE ROTH отменил все выступления в Лас-Вегасе

23 дек 2021 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

8 дек 2021 : 		 DAVID LEE ROTH: «Пять концертов — только этого мало!»

2 дек 2021 : 		 DAVID LEE ROTH представил новые картины

10 ноя 2021 : 		 JOHN 5: «Не понимаю, почему DAVID LEE ROTH не выпускает песню о VAN HALEN»

20 окт 2021 : 		 NIKKI SIXX понимает, почему DAVID LEE ROTH отказал

11 окт 2021 : 		 JOHN 5 — об уходе DAVID'a LEE ROTH'a на пенсию

5 окт 2021 : 		 DAVID LEE ROTH: «Пять концертов — и хватит»

3 окт 2021 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

1 сен 2021 : 		 DAVID LEE ROTH отказал MÖTLEY CRÜE

26 авг 2021 : 		 JOHN 5 — о нереализованных треках DAVID LEE ROTH

23 авг 2021 : 		 DAVID LEE ROTH ответил GENE SIMMONS

16 авг 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH

26 июл 2021 : 		 DAVID LEE ROTH представил новое полотно

23 июн 2021 : 		 JOHN 5 — о появлении в составе группы DAVID LEE ROTH

2 июн 2021 : 		 DAVID LEE ROTH представил новую песню

26 май 2021 : 		 DAVID LEE ROTH опубликовал комиксы

28 апр 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH

23 апр 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH

15 апр 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH

31 мар 2021 : 		 DAVID LEE ROTH — о Cardi B
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Умер клавишник DAVID LEE ROTH и FLEETWOOD MAC



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Billy Sheehan почтил память Бретта Таггла, с которым играл в группе DAVID'a LEE ROTH'a. 70-летний музыкант, два десятилетия проведший в FLEETWOOD MAC, скончался 19 июня от осложнений, вызванных раком.

«Бретт Таггл — поистине "секретное оружие" группы времен "Eat 'Em & Smile". Его любили все, кто когда-либо встречал его, он обладал высочайшим вокальным, клавишным и композиторским талантом, а также был одним из самых весёлых и дружелюбных людей, которые когда-либо существовали: дорогой друг, преданный отец, незаменимый компонент для многих других великих групп и туров. Бретт скончался прошлой ночью.

Нам всем будет не хватать тебя, мой брат. Спасибо тебе за то, что обогатил наши жизни, а также за бесчисленные односложные фразы, которые мы будем использовать до конца наших дней и вечно вспоминать о тебе.

Мои соболезнования его семье и друзьям.

Покойся с миром, мой брат. Мы никогда не забудем тебя».






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