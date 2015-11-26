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David Lee Roth

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22 ноя 2020 : 		 Нереализованный трек DAVID LEE ROTH

30 июл 2020 : 		 Новые работы DAVID LEE ROTH

24 июн 2020 : 		 DAVID LEE ROTH поменял имя?

17 июн 2020 : 		 DAVID LEE ROTH вдохновился COVID-19

19 май 2020 : 		 STEVE VAI о KISS и DAVID LEE ROTH

16 мар 2020 : 		 DAVID LEE ROTH отменил выступления в Лас-Вегасе

6 мар 2020 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

22 фев 2020 : 		 DAVID LEE ROTH: «У меня никогда не было иллюзий насчёт моего голоса»

16 фев 2020 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

6 фев 2020 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

5 фев 2020 : 		 DAVID LEE ROTH о своей группе

3 фев 2020 : 		 DAVID LEE ROTH о будущем VAN HALEN: «Держи карман шире»

2 фев 2020 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

13 янв 2020 : 		 DAVID LEE ROTH: «Дела у EDDIE VAN HALEN'a не очень»

13 янв 2020 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

10 янв 2020 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

19 дек 2019 : 		 DAVID LEE ROTH разогреет KISS

5 ноя 2019 : 		 Умер бывший гитарист DAVID LEE ROTH

1 окт 2019 : 		 DAVID LEE ROTH: «С VAN HALEN покончено»

28 сен 2019 : 		 DAVID LEE ROT выступил в Лас-Вегасе

22 май 2019 : 		 DAVID LEE ROTH и ARMIN VAN BUUREN выпустили сингл

22 май 2019 : 		 DAVID LEE ROTH о выступлениях в Лас-Вегасе

30 апр 2019 : 		 DAVID LEE ROTH скорбит о потере любимой собаки

2 апр 2019 : 		 DAVID LEE ROTH присоединился к ARMIN VAN BUUREN на сцене

6 мар 2019 : 		 DAVID LEE ROTH о Фредди Меркьюри: «Его эмоциональность с точки зрения музыки заключалась не только в трёх аккордах и подаче»

11 сен 2018 : 		 DAVID LEE ROTH выступил на сцене
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|||| 22 ноя 2020

Нереализованный трек DAVID LEE ROTH



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DAVID LEE ROTH опубликовал композицию "Somewhere Over The Rainbow Bar And Grill" которая была записана для совместного альбома с JOHN 5, который так и не вышел в свет.

DAVID LEE ROTH Shares Song From His Unreleased Album With JOHN 5





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