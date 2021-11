сегодня



JOHN 5: «Не понимаю, почему DAVID LEE ROTH не выпускает песню о VAN HALEN»



В рамках недавней беседы JOHN 5 ответил на вопрос, получает ли он уведомления о том, когда официально появляется ранее не выпускавшийся материал от DAVID LEE ROTH:



«Нет, я не получаю никаких уведомлений. Я просто узнаю об этом из новостей. Но есть песня, и я просто не могу дождаться, когда Dave её выпустит. Она называется "Nothing Could Have Stopped Us", и она о VAN HALEN. Это моя любимая тема из всех, что я когда-либо делал с ним, и она прекрасна. Я не знаю, почему он ещё не выпустил её. И я просто не могу дождаться, когда люди услышат её. Потому что она о VAN HALEN. Она удивительно прекрасная. Вот выпуск этого трека я по-настоящему жду».













