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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 42
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 32
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David Lee Roth

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12 июл 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

3 июл 2023 : 		 Бывший басист VAN HALEN — о том, как на DAVID'a LEE ROTH'a надели смирительную рубашку

3 июн 2023 : 		 DAVID LEE ROTH перезаписал VAN HALEN

30 май 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

15 май 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

2 май 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

29 мар 2023 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

28 мар 2023 : 		 DAVID LEE ROTH выступил с ROYAL MACHINES

14 мар 2023 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет Марвина Гэя

12 мар 2023 : 		 JEFF YOUNG — о том, почему он не попал в состав группы DAVID LEE ROTH

6 мар 2023 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN

18 фев 2023 : 		 STEVE VAI: «Соло на "Skysraper" DAVID LEE ROTH — с моих демо»

11 фев 2023 : 		 DAVID LEE ROTH танцует под Кедрика Ламара

15 янв 2023 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

28 дек 2022 : 		 BILLY SHEEHAN — о DAVID'e LEE ROTH'e: «Он феномен»

27 дек 2022 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN

15 окт 2022 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN

29 сен 2022 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN

14 сен 2022 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN

3 сен 2022 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN

3 авг 2022 : 		 BILLY SHEEHAN: «У меня есть запись концерта с David'ом»

29 июл 2022 : 		 Новая песня DAVID LEE ROTH

12 июл 2022 : 		 DAVID LEE ROTH выпустил новую песню

27 июн 2022 : 		 STEVE VAI почтил память Бретта Таггла

22 июн 2022 : 		 Умер клавишник DAVID LEE ROTH и FLEETWOOD MAC

1 июн 2022 : 		 DAVID LEE ROTH: «Я лишь на полпути первого выхода на пенсию»
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|||| сегодня

DAVID LEE ROTH продолжает танцевать



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DAVID LEE ROTH опубликовал новый ролик из своей танцевальной серии — на этот раз он зажигает под хит Jamioroquai "Canned Heat".

"DANCIN'" DAVID LEE ROTH Wants You To "Vote For Pedro"?; Video




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