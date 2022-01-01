27 июн 2022



STEVE VAI почтил память Бретта Таггла



STEVE VAI почтил память Бретта Таггла:



«Мне посчастливилось гастролировать с Бреттом Тагглом в годы выступлений с David'ом Lee Roth'ом. Я, Billy Sheehan, Грег, Matt Bissonette и Бретт были братьями высочайшего порядка, и сказать, что нам было весело вместе, всё равно что сказать, что солнце горячее.



Бретт был одним из лучших людей, которых я когда-либо встречал. Он был непревзойдённым музыкантом, певцом, клавишником, гитаристом, который был тем клеем, который держал вместе многих самых выдающихся артистов и группы музыкального бизнеса. Помимо огромного таланта он был самым душевным, весёлым, дружелюбным и внимательным человеком, которого только можно пожелать. Любящий семьянин с глубоко чувствующим сердцем, чтобы понять его, нужно было испытать это на себе.



В те дни я был вспыльчивым молодым человеком, а Бретт всегда был голосом разума. Он мог разрядить любую драму идеально подобранной фразой, которая показывала, что нет ничего настолько серьёзного, чтобы из-за этого расстраиваться. Есть вещи, которым я научился у Бретта, которые я перенял от него на всю свою карьеру и которые невероятно помогли мне в жизни в целом, и я полагаю, что все, кому посчастливилось знать его, чувствуют то же самое. Его присутствие невероятно обогатило наши жизни, и я чрезвычайно благодарен Вселенной за то, что в моей жизни был этот благословенный человек.



В моих мыслях я вижу его улыбающееся лицо в самом блаженном состоянии, и это тот "Тагг", который всегда был и остаётся в моём воображении.



Недавно Бретт покинул этот мир после продолжительной и героической схватки с раком. Мои искренние соболезнования его прекрасной семье в это время.



Спасибо тебе, брат Бретт. Ты был исключительным, и мы благодарны тебе за всё».





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