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*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 18
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 12
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David Lee Roth

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12 янв 2022 : 		 DAVID LEE ROTH — об отмене концертов в Лас-Вегасе

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10 ноя 2021 : 		 JOHN 5: «Не понимаю, почему DAVID LEE ROTH не выпускает песню о VAN HALEN»

20 окт 2021 : 		 NIKKI SIXX понимает, почему DAVID LEE ROTH отказал

11 окт 2021 : 		 JOHN 5 — об уходе DAVID'a LEE ROTH'a на пенсию

5 окт 2021 : 		 DAVID LEE ROTH: «Пять концертов — и хватит»

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1 сен 2021 : 		 DAVID LEE ROTH отказал MÖTLEY CRÜE

26 авг 2021 : 		 JOHN 5 — о нереализованных треках DAVID LEE ROTH

23 авг 2021 : 		 DAVID LEE ROTH ответил GENE SIMMONS

16 авг 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH

26 июл 2021 : 		 DAVID LEE ROTH представил новое полотно

23 июн 2021 : 		 JOHN 5 — о появлении в составе группы DAVID LEE ROTH

2 июн 2021 : 		 DAVID LEE ROTH представил новую песню

26 май 2021 : 		 DAVID LEE ROTH опубликовал комиксы

28 апр 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH

23 апр 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH

15 апр 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH
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|||| 27 июн 2022

STEVE VAI почтил память Бретта Таггла



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STEVE VAI почтил память Бретта Таггла:

«Мне посчастливилось гастролировать с Бреттом Тагглом в годы выступлений с David'ом Lee Roth'ом. Я, Billy Sheehan, Грег, Matt Bissonette и Бретт были братьями высочайшего порядка, и сказать, что нам было весело вместе, всё равно что сказать, что солнце горячее.

Бретт был одним из лучших людей, которых я когда-либо встречал. Он был непревзойдённым музыкантом, певцом, клавишником, гитаристом, который был тем клеем, который держал вместе многих самых выдающихся артистов и группы музыкального бизнеса. Помимо огромного таланта он был самым душевным, весёлым, дружелюбным и внимательным человеком, которого только можно пожелать. Любящий семьянин с глубоко чувствующим сердцем, чтобы понять его, нужно было испытать это на себе.

В те дни я был вспыльчивым молодым человеком, а Бретт всегда был голосом разума. Он мог разрядить любую драму идеально подобранной фразой, которая показывала, что нет ничего настолько серьёзного, чтобы из-за этого расстраиваться. Есть вещи, которым я научился у Бретта, которые я перенял от него на всю свою карьеру и которые невероятно помогли мне в жизни в целом, и я полагаю, что все, кому посчастливилось знать его, чувствуют то же самое. Его присутствие невероятно обогатило наши жизни, и я чрезвычайно благодарен Вселенной за то, что в моей жизни был этот благословенный человек.

В моих мыслях я вижу его улыбающееся лицо в самом блаженном состоянии, и это тот "Тагг", который всегда был и остаётся в моём воображении.

Недавно Бретт покинул этот мир после продолжительной и героической схватки с раком. Мои искренние соболезнования его прекрасной семье в это время.

Спасибо тебе, брат Бретт. Ты был исключительным, и мы благодарны тебе за всё».




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