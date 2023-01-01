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*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 34
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 16
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David Lee Roth

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19 ноя 2023 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

11 ноя 2023 : 		 "Hi-Fashion Girl" от DAVID LEE ROTH

6 ноя 2023 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

29 окт 2023 : 		 JOHN 5 о недавно опубликованном треке DAVID LEE ROTH

21 окт 2023 : 		 "The Shit That Killed Elvis" от DAVID LEE ROTH

16 окт 2023 : 		 "Manda Bala" от DAVID LEE ROTH

9 окт 2023 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

24 сен 2023 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет VAN HALEN

12 июл 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

3 июл 2023 : 		 Бывший басист VAN HALEN — о том, как на DAVID'a LEE ROTH'a надели смирительную рубашку

3 июн 2023 : 		 DAVID LEE ROTH перезаписал VAN HALEN

30 май 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

15 май 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

2 май 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

29 мар 2023 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

28 мар 2023 : 		 DAVID LEE ROTH выступил с ROYAL MACHINES

14 мар 2023 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет Марвина Гэя

12 мар 2023 : 		 JEFF YOUNG — о том, почему он не попал в состав группы DAVID LEE ROTH

6 мар 2023 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN

18 фев 2023 : 		 STEVE VAI: «Соло на "Skysraper" DAVID LEE ROTH — с моих демо»

11 фев 2023 : 		 DAVID LEE ROTH танцует под Кедрика Ламара

15 янв 2023 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

28 дек 2022 : 		 BILLY SHEEHAN — о DAVID'e LEE ROTH'e: «Он феномен»

27 дек 2022 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN

15 окт 2022 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN

29 сен 2022 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN
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Новое видео DAVID LEE ROTH



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“Alligator Pants” , новое видео с канала DAVID LEE ROTH The Mojo Dojo, доступно для просмотра ниже.

DAVID LEE ROTH - New "Alligator Pants" Video Streaming




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