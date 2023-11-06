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David Lee Roth

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Новое видео DAVID LEE ROTH



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"Metal Fu Part 2", новое видео от DAVID LEE ROTH, доступно ниже.

VAN HALEN Singer DAVID LEE ROTH Salutes METALLICA Once More With New Video "Metal Fu Part 2"




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6 ноя 2023
gravitgroove
А ведь когда-то этот сморчок выдувал по бутылке бурбона на шоу Van Halen с конца 70х. Всем бы такой организм и энергию.
Like!1
6 ноя 2023
Nord61
gravitgroove, не говоря о его "кокаиновой битве" с Оззи Осборном на предмет того, кто раньше съедет в отключку (дело было в американском туре 1978-го).
Дэйв в итоге (предсказуемо) проиграл и отрубился первым (это в 9-то утра, после "пылесосной" ночи; сколько дорожек он впорол, одному б-гу известно), а гордый победитель дуэли Оззи уполз не в свой гостиничный номер, и в итоге отряд Sabbath (уже находясь в другом городе), что называется, "не заметил потери бойца".
Однако, несколько часов спустя, в вестибюль их отеля ввалилось немного "потерянное" тело, люто смердевшее и покрытое грязью . Сгорбленная фигура наконец показала свое лицо, и его приветствовали скандированием «Оззи жив». Дэвид же ухитрился прийти в себя аккурат к вечернему шоу. Такие дела.
Like!4
6 ноя 2023
O
Old Nothing
Nord61, были времена.

просмотров: 608

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