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*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
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David Lee Roth

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MATT SORUM — о прослушивании в группу DAVID LEE ROTH



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В новом интервью Modern Drummer бывший участник GUNS N' ROSES Matt Sorum вспомнил, как в 1985 году проходил прослушивание на место барабанщика в сольной группе David'a Lee Roth'a, которое в итоге досталось Greg'у Bissonette'y:

«Буквально когда я вышел оттуда, возле двери стояли Greg Bissonette и Mark Craney. Но никто не знал, что [прослушивание] было для David'a Lee Roth'a. Нас всех позвал Steve Vai. И мы такие: "Steve Vai? Это тот парень из группы Фрэнка Заппы". И когда я вошёл... Это было похоже на мастер-класс. Мы играли сумасшедшие тактовые размеры. Это была школа Заппы. Он прогонял меня через мельницу. Типа: "Дай мне 7/4". Сыграй "The Cinema Show" группы GENESIS". — "Я понял. Хорошо". А потом он сказал что-то вроде: "Играй 26/8". Я был немного самоуверен, посмотрел и спросил "Зачем?" И тут я увидел Billy Sheehan'a, сидящего на диване. Я говорю: "Боже, я бы с удовольствием сыграл джем. Можем мы сыграть джем?" Мы не стали джемовать. Я играл один. И это было, наверное, самое безумное прослушивание в моей жизни. Мне никогда до этого не приходилось находиться в ситуации, когда Steve Vai читал ноты и прогонял меня через эту школу... В тот момент моей жизни я гордился тем, что был чисто рок-н-ролльным парнем. Но я посмотрел на Greg'a Bissonette'a и понял, что он владеет и другими элементами — он учился в Университете Северного Техаса, как и Craney».




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