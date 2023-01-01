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JEFF YOUNG — о том, почему он не попал в состав группы DAVID LEE ROTH



JEFF YOUNG в рамках недавней беседы с The Metal Voice рассказал, почему не попал в состав группы DAVID LEE ROTH в 1990 году, хотя ему предлагали прослушивание:



«Jason Becker получил это место, и я очень рад этому, потому что он смог реализовать просто убойный проект до того, как заболел. И он был моим приятелем. Когда я посмотрел фильм о его жизни, я был очень рад, что отказался от прослушивания. Мной занималась компания Diamond Dave Management, и именно так я получил это предложение».



На вопрос, думал ли он, что это неподходящий вариант для него — участие в группе Roth'a, Jeff ответил:



«Нет, я отказался... Я думал, что он окажется на выступлениях в Вегасе. И это ещё было тогда... И где он оказался в итоге? Может быть, я ясновидящий или что-то в этом роде.



Но если честно, мне просто не очень нравится его голос. А теперь я знаю, что он сумасшедший. Я сделал отличный выбор. Он же псих!»





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