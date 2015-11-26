Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист OVERKILL об эпохе гранжа: «Кто-то из Сиэтла позвони... 49
*Умер вокалист THE PRODIGY 38
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, мет... 36
*Байопик QUEEN выйдет в Китае без поцелуев Фредди с мужчинами 35
*Новая песня DEVIN TOWNSEND 29
[= ||| все новости группы



*

David Lee Roth

*



6 мар 2019 : 		 DAVID LEE ROTH о Фредди Меркьюри: «Его эмоциональность с точки зрения музыки заключалась не только в трёх аккордах и подаче»

11 сен 2018 : 		 DAVID LEE ROTH выступил на сцене

27 июл 2018 : 		 Доступен сценарий фильма DAVID LEE ROTH

22 сен 2017 : 		 DAVID LEE ROTH на ICM PARTNERS

18 сен 2017 : 		 DAVID LEE ROTH на 'Summer Spectacular Under The Stars'

24 апр 2017 : 		 Редкий концерт DAVID LEE ROTH

13 авг 2016 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет GERRY RAFFERTY

2 мар 2016 : 		 Новая песня DAVID LEE ROTH

26 ноя 2015 : 		 Сорвался концерт DAVID LEE ROTH

11 мар 2015 : 		 DAVID LEE ROTH представил видео TRISHA PAYTAS

3 янв 2015 : 		 DAVID LEE ROTH поздравил поклонников с Новым годом

11 дек 2014 : 		 DAVID LEE ROTH записал праздничную песню для фэнов

30 июн 2014 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

| - |
|||| сегодня

DAVID LEE ROTH о Фредди Меркьюри: «Его эмоциональность с точки зрения музыки заключалась не только в трёх аккордах и подаче»



*
zoom
*
* *
Вокалист Дэвид Ли Рот David Lee Roth дал интервью Joe Rogan Experience, в ходе которого обсудил многие темы, кроме воссоединения Van Halen. Хотя он не видел байопик QUEEN «Богемская рапсодия», он поделился историей о Фредди Меркьюри из своей юности:

«Я видел Фредди (Меркьюри) вживую на L.A. Forum, и я был, вероятно, в 20-м ряду, когда только вышла "Bohemian Rhapsody". Я видел его в полном расцвете сил. Артистическое мастерство — это одно, но то, кем был Фредди, и что он принёс, было намного больше, чем можно было увидеть на сцене. Его эмоциональность с точки зрения музыки заключалась не только в трёх аккордах и подаче. Фредди заставил слушать огромное количество разной музыки, будь то оркестр, биг-бэнд или бистро. Он не пытался петь как чёрный, он пел как европеец, а не чёрный. К чему мы привыкли, даже в кантри. У меня был очень известный афроамериканский продюсер, который сказал мне: "Ты понимаешь, что значит быть чернокожим в Соединённых Штатах сегодня?" На что я ему ответил: "Каждый раз, когда я подхожу к микрофону!"»

DAVID LEE ROTH On FREDDIE MERCURY - вЂњHis Sensibilities In Terms Of Music WerenвЂ™t Just Three Chords And An AttitudeвЂќ







Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

НELLECTOR


6 мар 2019, 13:56		Этот дед - Дэвид Ли Рот?

Reflection


6 мар 2019, 14:14		Черты лица его.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 980

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом