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DAVID LEE ROTH о Фредди Меркьюри: «Его эмоциональность с точки зрения музыки заключалась не только в трёх аккордах и подаче»



Вокалист Дэвид Ли Рот David Lee Roth дал интервью Joe Rogan Experience, в ходе которого обсудил многие темы, кроме воссоединения Van Halen. Хотя он не видел байопик QUEEN «Богемская рапсодия», он поделился историей о Фредди Меркьюри из своей юности:



«Я видел Фредди (Меркьюри) вживую на L.A. Forum, и я был, вероятно, в 20-м ряду, когда только вышла "Bohemian Rhapsody". Я видел его в полном расцвете сил. Артистическое мастерство — это одно, но то, кем был Фредди, и что он принёс, было намного больше, чем можно было увидеть на сцене. Его эмоциональность с точки зрения музыки заключалась не только в трёх аккордах и подаче. Фредди заставил слушать огромное количество разной музыки, будь то оркестр, биг-бэнд или бистро. Он не пытался петь как чёрный, он пел как европеец, а не чёрный. К чему мы привыкли, даже в кантри. У меня был очень известный афроамериканский продюсер, который сказал мне: "Ты понимаешь, что значит быть чернокожим в Соединённых Штатах сегодня?" На что я ему ответил: "Каждый раз, когда я подхожу к микрофону!"»

















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