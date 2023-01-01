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David Lee Roth

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JOHN 5 о недавно опубликованном треке DAVID LEE ROTH



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JOHN 5 в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, что он думает относительно недавно опубликованной композиции DAVID LEE ROTH "The Shit That Killed Elvis":

«Мне очень нравится эта песня. По-моему, она очень цепляет, и, по-моему, Dave звучит в ней потрясающе.

Я считаю, что в этих песнях есть что-то волшебное — ведь это только мы с Dave'ом, только я и Dave вживую исполняем музыку и записываемся. И я считаю, что сегодня такое встретишь нечасто.

Всякий раз, когда я слышу этот материал, я могу его визуализировать. И в этом есть своя магия, потому что это вроде как "Окей". Мне все это напоминает те времена, когда музыканты записывались, пластинки крутились, и они делали запись по мере того, как она осуществлялась, так как нельзя было ошибиться. И особенно ты не хочешь ошибаться в присутствии David Lee Roth. Так что это реально круто. Я просто представлял себе, как мы с Dave'ом прорабатываем эти песни и записываем их таким образом».




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