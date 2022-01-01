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*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
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David Lee Roth

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BILLY SHEEHAN — о DAVID'e LEE ROTH'e: «Он феномен»



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Во время недавнего участия в подкасте "Talk Louder", который ведут ветеран музыкальной журналистики "Metal Dave" Glessner и хард-рок/металл-вокалист Джейсон МакМастер (DANGEROUS TOYS), легендарный бас-гитарист Billy Sheehan рассказал о своём пребывании в составе группы оригинального вокалиста VAN HALEN David'a Lee Roth'a:

«David — феномен природы, и он по-прежнему мой герой, и я по-прежнему в высшей степени благодарен за тот прорыв, который он мне дал. И мы прекрасно провели время. Он шутник и комик... Я многому у него научился, это просто невероятно. Это всё равно что получить степень доктора философии по "Show Biz 101" — он знает его вдоль и поперёк. И он всегда на связи. Если он не в эфире, его, скорее всего, нет. Если его нет рядом, он, вероятно, недоступен. Но если он рядом, он в деле. Он никогда не бывает не включён в процесс».

Sheehan также сказал, что Roth очень умён:

«Я только что закончил читать книгу [продюсера VAN HALEN] Теда Темплмана, и Тед очень хвалил его тексты. Вряд ли VAN HALEN были бы VAN HALEN без этих текстов, потому что они не были типичными текстами из серии: "Детка, я люблю тебя"... И он проделал потрясающую работу на своём дебютном сольном альбоме "Eat 'Em And Smile". Я считаю, если бы мы сохранили ту атмосферу и стиль "Eat 'Em And Smile", группа добилась бы невероятных успехов. К сожалению, он свернул с пути и записал альбом 1988 года "Skyscraper". Нужно иметь много мужества, чтобы сделать такой поворот. Я отдаю ему должное за смелость. Лично мне результаты этого не понравились. Это было похоже на то, как [Дэвид] Боуи внезапно выпустил пластинку 1984 года, когда он распустил свою оригинальную группу, а затем бросил всё и занялся танцами. Это требует большого мужества. Поэтому я думаю, что Дэйв сделал то же самое со "Skyscraper". К сожалению, пластинка не стала столь успешной».



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