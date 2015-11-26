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David Lee Roth

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15 апр 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH

31 мар 2021 : 		 DAVID LEE ROTH — о Cardi B

28 янв 2021 : 		 DAVID LEE ROTH — о VAN HALEN: «Мы никогда не ладили»

20 янв 2021 : 		 DAVID LEE ROTH представил новое полотно

17 янв 2021 : 		 Бывший гитарист DAVID'a LEE ROTH'a: «Работать с ним было нелегко»

6 янв 2021 : 		 DAVID LEE ROTH опубликовал новую картину

11 дек 2020 : 		 DAVID LEE ROTH — о песне-посвящении Эдди Ван Халену

11 дек 2020 : 		 Новая картина DAVID LEE ROTH отсылает к Sammy

22 ноя 2020 : 		 Нереализованный трек DAVID LEE ROTH

30 июл 2020 : 		 Новые работы DAVID LEE ROTH

24 июн 2020 : 		 DAVID LEE ROTH поменял имя?

17 июн 2020 : 		 DAVID LEE ROTH вдохновился COVID-19

19 май 2020 : 		 STEVE VAI о KISS и DAVID LEE ROTH

16 мар 2020 : 		 DAVID LEE ROTH отменил выступления в Лас-Вегасе

6 мар 2020 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

22 фев 2020 : 		 DAVID LEE ROTH: «У меня никогда не было иллюзий насчёт моего голоса»

16 фев 2020 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

6 фев 2020 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

5 фев 2020 : 		 DAVID LEE ROTH о своей группе

3 фев 2020 : 		 DAVID LEE ROTH о будущем VAN HALEN: «Держи карман шире»

2 фев 2020 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

13 янв 2020 : 		 DAVID LEE ROTH: «Дела у EDDIE VAN HALEN'a не очень»

13 янв 2020 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

10 янв 2020 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

19 дек 2019 : 		 DAVID LEE ROTH разогреет KISS

5 ноя 2019 : 		 Умер бывший гитарист DAVID LEE ROTH
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Новая работа DAVID LEE ROTH



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DAVID LEE ROTH представил новую подборку оригинальных работ, основанных на недавнем вояже на мотоцикле около Пасадены.

DAVID LEE ROTH Recounts




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