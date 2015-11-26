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David Lee Roth

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11 окт 2021 : 		 JOHN 5 — об уходе DAVID'a LEE ROTH'a на пенсию

5 окт 2021 : 		 DAVID LEE ROTH: «Пять концертов — и хватит»

3 окт 2021 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

1 сен 2021 : 		 DAVID LEE ROTH отказал MÖTLEY CRÜE

26 авг 2021 : 		 JOHN 5 — о нереализованных треках DAVID LEE ROTH

23 авг 2021 : 		 DAVID LEE ROTH ответил GENE SIMMONS

16 авг 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH

26 июл 2021 : 		 DAVID LEE ROTH представил новое полотно

23 июн 2021 : 		 JOHN 5 — о появлении в составе группы DAVID LEE ROTH

2 июн 2021 : 		 DAVID LEE ROTH представил новую песню

26 май 2021 : 		 DAVID LEE ROTH опубликовал комиксы

28 апр 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH

23 апр 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH

15 апр 2021 : 		 Новая работа DAVID LEE ROTH

31 мар 2021 : 		 DAVID LEE ROTH — о Cardi B

28 янв 2021 : 		 DAVID LEE ROTH — о VAN HALEN: «Мы никогда не ладили»

20 янв 2021 : 		 DAVID LEE ROTH представил новое полотно

17 янв 2021 : 		 Бывший гитарист DAVID'a LEE ROTH'a: «Работать с ним было нелегко»

6 янв 2021 : 		 DAVID LEE ROTH опубликовал новую картину

11 дек 2020 : 		 DAVID LEE ROTH — о песне-посвящении Эдди Ван Халену

11 дек 2020 : 		 Новая картина DAVID LEE ROTH отсылает к Sammy

22 ноя 2020 : 		 Нереализованный трек DAVID LEE ROTH

30 июл 2020 : 		 Новые работы DAVID LEE ROTH

24 июн 2020 : 		 DAVID LEE ROTH поменял имя?

17 июн 2020 : 		 DAVID LEE ROTH вдохновился COVID-19

19 май 2020 : 		 STEVE VAI о KISS и DAVID LEE ROTH
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JOHN 5 — об уходе DAVID'a LEE ROTH'a на пенсию



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JOHN 5 прокомментировал решение DAVID'a LEE ROTH'a уйти на покой:

«Он выпускает песни, которые мы с ним делали каждые пару месяцев. И есть песня, которую, я очень надеюсь, он выпустит. Она называется "Nothing Could Have Stopped Us" — это мой безусловный фаворит. И не только потому, что мы работали над ней вместе, просто она так хороша и так искренна.

Они наши супергерои, но они просто люди, и многие из них начинают уходить на пенсию. И я считаю, что это нормально. Они подарили нам так много прекрасной музыки и так много удивительных воспоминаний. И если они хотят уйти на пенсию, они могут это сделать. И я считаю, что это здорово, когда они говорят: "О, я собираюсь уходить" и всё тому подобное. И вместо того, чтобы расстраиваться и злиться по этому поводу, я просто говорю: "Спасибо за музыку, за воспоминания"».

JOHN 5 On DAVID LEE ROTH





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