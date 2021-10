сегодня



JOHN 5 — об уходе DAVID'a LEE ROTH'a на пенсию



JOHN 5 прокомментировал решение DAVID'a LEE ROTH'a уйти на покой:



«Он выпускает песни, которые мы с ним делали каждые пару месяцев. И есть песня, которую, я очень надеюсь, он выпустит. Она называется "Nothing Could Have Stopped Us" — это мой безусловный фаворит. И не только потому, что мы работали над ней вместе, просто она так хороша и так искренна.



Они наши супергерои, но они просто люди, и многие из них начинают уходить на пенсию. И я считаю, что это нормально. Они подарили нам так много прекрасной музыки и так много удивительных воспоминаний. И если они хотят уйти на пенсию, они могут это сделать. И я считаю, что это здорово, когда они говорят: "О, я собираюсь уходить" и всё тому подобное. И вместо того, чтобы расстраиваться и злиться по этому поводу, я просто говорю: "Спасибо за музыку, за воспоминания"».













