Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 57
*ANVIL изобрели спид/трэш-металл? 27
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
*Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой 21
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 18
[= ||| все новости группы



*

David Lee Roth

*



11 дек 2020 : 		 DAVID LEE ROTH — о песне-посвящении Эдди Ван Халену

11 дек 2020 : 		 Новая картина DAVID LEE ROTH отсылает к Sammy

22 ноя 2020 : 		 Нереализованный трек DAVID LEE ROTH

30 июл 2020 : 		 Новые работы DAVID LEE ROTH

24 июн 2020 : 		 DAVID LEE ROTH поменял имя?

17 июн 2020 : 		 DAVID LEE ROTH вдохновился COVID-19

19 май 2020 : 		 STEVE VAI о KISS и DAVID LEE ROTH

16 мар 2020 : 		 DAVID LEE ROTH отменил выступления в Лас-Вегасе

6 мар 2020 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

22 фев 2020 : 		 DAVID LEE ROTH: «У меня никогда не было иллюзий насчёт моего голоса»

16 фев 2020 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

6 фев 2020 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

5 фев 2020 : 		 DAVID LEE ROTH о своей группе

3 фев 2020 : 		 DAVID LEE ROTH о будущем VAN HALEN: «Держи карман шире»

2 фев 2020 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

13 янв 2020 : 		 DAVID LEE ROTH: «Дела у EDDIE VAN HALEN'a не очень»

13 янв 2020 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

10 янв 2020 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

19 дек 2019 : 		 DAVID LEE ROTH разогреет KISS

5 ноя 2019 : 		 Умер бывший гитарист DAVID LEE ROTH

1 окт 2019 : 		 DAVID LEE ROTH: «С VAN HALEN покончено»

28 сен 2019 : 		 DAVID LEE ROT выступил в Лас-Вегасе

22 май 2019 : 		 DAVID LEE ROTH и ARMIN VAN BUUREN выпустили сингл

22 май 2019 : 		 DAVID LEE ROTH о выступлениях в Лас-Вегасе

30 апр 2019 : 		 DAVID LEE ROTH скорбит о потере любимой собаки

2 апр 2019 : 		 DAVID LEE ROTH присоединился к ARMIN VAN BUUREN на сцене
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая картина DAVID LEE ROTH отсылает к Sammy



*
zoom
*
* *
DAVID LEE ROTH опубликовал новую картину, в которой он сделал несколько отсылок к своему сменщику в VAN HALEN — Sammy Hagar'y.

DAVID LEE ROTH





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Nowhere


11 дек 2020, 11:35		эх, без пояснений тут я не разберусь


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 317

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом