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Новая картина DAVID LEE ROTH отсылает к Sammy



DAVID LEE ROTH опубликовал новую картину, в которой он сделал несколько отсылок к своему сменщику в VAN HALEN — Sammy Hagar'y.













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