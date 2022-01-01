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*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 36
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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David Lee Roth

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14 сен 2022 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN

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22 июн 2022 : 		 Умер клавишник DAVID LEE ROTH и FLEETWOOD MAC

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31 май 2022 : 		 MATT SORUM — о прослушивании в группу DAVID LEE ROTH

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5 янв 2022 : 		 DAVID LEE ROTH отменил все выступления в Лас-Вегасе

23 дек 2021 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

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2 дек 2021 : 		 DAVID LEE ROTH представил новые картины

10 ноя 2021 : 		 JOHN 5: «Не понимаю, почему DAVID LEE ROTH не выпускает песню о VAN HALEN»

20 окт 2021 : 		 NIKKI SIXX понимает, почему DAVID LEE ROTH отказал

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5 окт 2021 : 		 DAVID LEE ROTH: «Пять концертов — и хватит»

3 окт 2021 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

1 сен 2021 : 		 DAVID LEE ROTH отказал MÖTLEY CRÜE

26 авг 2021 : 		 JOHN 5 — о нереализованных треках DAVID LEE ROTH

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DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN



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DAVID LEE ROTH поделился записью исполнения в студии хита VAN HALEN "Ain't Talkin' 'Bout Love" — запись проходила в Henson Recording Studio, Hollywood, California, третьего мая.




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