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DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN



DAVID LEE ROTH поделился записью исполнения в студии хита VAN HALEN "Ain't Talkin' 'Bout Love" — запись проходила в Henson Recording Studio, Hollywood, California, третьего мая.







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