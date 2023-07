сегодня



Бывший басист VAN HALEN — о том, как на DAVID'a LEE ROTH'a надели смирительную рубашку



В новом интервью "THAT Rocks!", еженедельной серии YouTube, которую ведут Эдди Транк, Джим Флорентайн и Дон Джеймисон, бывший басист VAN HALEN Michael Anthony подтвердил, что в настоящее время он очень мало общается в социальных сетях:



«Я не люблю ввязываться в драму. И в определённые периоды в VAN HALEN не ввязываться в драму было тяжело. Это даже забавно, потому что я смотрю телевизор, такие вещи, как "Behind The Music" [специальные выпуски] с другими группами, и думаю: "Боже мой. Посмотрите, через какие испытания они прошли". А потом я задумываюсь: "Боже мой. У нас, наверное, драмы было побольше, чем у остальных"».



Майкл также рассказал о гастролях VAN HALEN с вокалистом David'ом Lee Roth'ом:



«В турах с Roth'ом всегда была драма... Бывали моменты... Боже, я забыл, какой это был тур. Я просто расскажу вам одну историю — не столько драму, а каково было с Dave'ом во время тура. Мы остановились где-то на Среднем Западе... После этого мы все пришли к выводу, что у Dave'a биполярное расстройство. Потому что он был сначала нормальным, а потом вдруг начинал психовать. И однажды ночью... У нас был выходной, и все занимались своими делами. Было около полуночи — часа ночи, и все уже вернулись в отель. Я услышал суматоху в коридоре, стук, крики и подумал: "Что, чёрт возьми, происходит?" Я надел шорты и пошёл по коридору. А наши парни из службы безопасности надели на Рота смирительную рубашку. Служба безопасности возила смирительную рубашку с собой во время тура, я не буду вдаваться в подробности. Но на гастроли они возили смирительную рубашку, и Roth тогда был голый и кричал, сидя в одной из комнат наших охранников в этой смирительной рубашке.



Dave любил пить Jack Daniel's, но он реагировал на это не так, как я. Dave выпивал немного Jack Daniel's и становился сумасшедшим. Я думаю, что его нашли разгуливающим голым возле отеля. И это была всего лишь одна ночь из семи ночей в неделю на гастролях».







