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DAVID LEE ROTH — о VAN HALEN: «Мы никогда не ладили»



DAVID LEE ROTH в рамках интервью "WTF With Marc Maron", которое было дано пару лет назад, ответил на вопрос о том, почему покинул состав VAN HALEN в 1985 году и начал сольную карьеру:



«Почему она развалилась? Потому что все рок-группы приходят в упадок. У всех появляются разные интересы. Со временем возникают трения. И эти трения семейные, они... Иногда это вечеринки, но я не знаю, стали ли они причиной расхода с VAN HALEN.



Всегда есть творческие разногласия. Мы никогда не ладили. Это была прекрасная, прекрасная пара... Если вы смотрели фильмы про ковбоев, то там есть парни, которые не любят друг друга, но они работают вместе ради достижения какой-то общей цели. И я считаю, что подобное происходит и во многих популярных группах. Они могут через это проходить, но я не думаю, что все реально взрослеют и начинают относиться более джентельменски. Может, это и не моя лучшая сторона, но часть меня так и будет оставаться двадцатитрёхлетним».















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