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Новая работа DAVID LEE ROTH



DAVID LEE ROTH представил новую подборку оригинальных работ, основой для которых стало его воспоминания о карьере ведущего утреннего радиошоу.





pic.twitter.com/ObwR8RjjWb — David Lee Roth (@DavidLeeRoth) April 19, 2021





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