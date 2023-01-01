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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 19
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David Lee Roth

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29 ноя 2023 : 		 Новая книга DAVID LEE ROTH выйдет зимой

25 ноя 2023 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

23 ноя 2023 : 		 "Wash And Fold" от DAVID LEE ROTH

19 ноя 2023 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

11 ноя 2023 : 		 "Hi-Fashion Girl" от DAVID LEE ROTH

6 ноя 2023 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

29 окт 2023 : 		 JOHN 5 о недавно опубликованном треке DAVID LEE ROTH

21 окт 2023 : 		 "The Shit That Killed Elvis" от DAVID LEE ROTH

16 окт 2023 : 		 "Manda Bala" от DAVID LEE ROTH

9 окт 2023 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

24 сен 2023 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет VAN HALEN

12 июл 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

3 июл 2023 : 		 Бывший басист VAN HALEN — о том, как на DAVID'a LEE ROTH'a надели смирительную рубашку

3 июн 2023 : 		 DAVID LEE ROTH перезаписал VAN HALEN

30 май 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

15 май 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

2 май 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

29 мар 2023 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

28 мар 2023 : 		 DAVID LEE ROTH выступил с ROYAL MACHINES

14 мар 2023 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет Марвина Гэя

12 мар 2023 : 		 JEFF YOUNG — о том, почему он не попал в состав группы DAVID LEE ROTH

6 мар 2023 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет трек VAN HALEN

18 фев 2023 : 		 STEVE VAI: «Соло на "Skysraper" DAVID LEE ROTH — с моих демо»

11 фев 2023 : 		 DAVID LEE ROTH танцует под Кедрика Ламара

15 янв 2023 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

28 дек 2022 : 		 BILLY SHEEHAN — о DAVID'e LEE ROTH'e: «Он феномен»
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|||| 29 ноя 2023

Новая книга DAVID LEE ROTH выйдет зимой



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Backbeat Books сообщили, что первого января выпустят новую книгу DAVID LEE ROTH, "DLR Book: How David Lee Roth Changed The World". Подробности доступны на BackbeatBooks.com




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