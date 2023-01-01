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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 30
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 23
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
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David Lee Roth

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DAVID LEE ROTH исполняет VAN HALEN



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DAVID LEE ROTH поделился записью исполнения в студии хита VAN HALEN "Jump" — запись проходила в Henson Recording Studio, Hollywood, California, третьего мая.




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