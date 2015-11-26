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DAVID LEE ROTH — об отмене концертов в Лас-Вегасе



DAVID LEE ROTH в форме художественного произведения отреагировал на отмену выступлений в Лас-Вегасе — работа доступна для просмотра в правом верхнем углу.













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