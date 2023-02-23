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*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 24
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Барабанщик GODSMACK — о том, почему выходит последний альбом группы



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Shannon Larkin в недавнем интервью ответил на вопрос, почему новая работа GODSMACK "Lighting Up The Sky", скорее всего, станет последней для коллектива:

«Мы 25 лет выпускаем пластинки... И у нас никогда не было провалов. А мне 55, чувак.

Мы играли в Великобритании [в октябре прошлого года], и выступала группа THE RAVEN AGE — это же Steve Harris из IRON MAIDEN, его сын играет на гитаре в этой группе. И, может быть, на третьем, четвёртом шоу — неважно — я говорю: "Эй, чувак. Кстати, сколько тебе лет?" Он такой: "Мне 23". А я: "Моей дочери 23" (и про себя думаю: "Вау").

Я не говорю, что мы старые — я не собираюсь этого делать, — но я утверждаю, что это похоже на спорт. Когда Майкл Джордан собирался на пенсию, все говорили: "Да, он старый". Этому чуваку было около 45 лет. А я такой: "Разве это старость?"

И я не говорю, что это всё из-за того, что мы старые. Мы также знаем, что добились большого успеха — у нас не было ни одного провала — и мы не хотим продолжать в том же духе, до тех пор, пока у нас не будет провала, и тогда нам придётся уйти. Поэтому мы думали о том, чтобы уйти на вершине. У нас было ещё два года на сочинение альбома из-за пандемии, поэтому мы выпустили больше песен, чем вошло в альбом. И мы чувствуем — как говорят все участники группы — что это наша лучшая запись.

Мы не говорим, что собираемся распадаться, мы не распадаемся. Есть такая штука, как циклические гастроли. Ты выпускаешь пластинку. Это продукт. И мы продаём его и зарабатываем деньги. Но это всё ещё продукт, который мы должны продать, и если твой продукт не продаётся, значит, ты подвёл многих людей. И поэтому на такую группы, как наша, оказывается давление.

Мы не собираемся делать что-то в стиле cash grab: "Последний раз, последний тур. Приходите, платите пятьсот долларов [за билет]", а потом через два года мы вернёмся и будем брать с вас шестьсот. Нет. Мы не собираемся распадаться. Мы просто проведём тур последнего цикла, что означает, что это последний продукт, который мы должны продать.

Для нас в этом есть определённый смысл, потому что мы играем всего полтора-два часа. И после каждого шоу, когда мы разговариваем с нашими фанатами, они спрашивают: "Почему вы не сыграли эту песню?", "Почему вы не сыграли ту песню?". А мы отвечаем: "У нас есть только столько времени". Так что за 25 лет у нас накопилось слишком много хитов, которые поклонники хотят услышать в нашем исполнении. И мы надеемся, что из этой пластинки ["Lighting Up The Sky"] у нас будет ещё два хита; один из [синглов] сейчас хорошо продаётся.

Так что я считаю, зачем продолжать выпускать пластинки, когда тебе уже за 50, и рисковать не только тем, что ты слишком стар, но и тем, что ты не продаёшься и подводишь людей? И поэтому мы почувствовали, что хотим: а) закончить жизнь на вершине и б) остаться группой и продолжать играть и гастролировать по Канаде, по Америке, но на наших условиях. Теперь, после этого альбома, в возрасте за 50, мы можем играть, когда чувствуем в себе силы и знаем, что можем представлять нашу музыку и нашу группу и по-прежнему хорошо выглядеть. Но мы не собираемся распадаться или что-то в этом роде. Мы были успешны, и нам не нужно делать новую музыку, когда мы едва успеваем играть нашим поклонникам то, что они хотят услышать уже сейчас».




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23 фев 2023
gravitgroove
Если исключить все повторы, то кусок этого интервью мог быть раз в пять короче

просмотров: 316

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