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Барабанщик GODSMACK: «Мне осталось лет 20, пора уделить внимание семье»



Shannon Larkin в беседе с V13 Media ответил на вопрос, стало ли GODSMACK давать концерты проще после выпуска финальной пластинки:



«Когда ты играешь в успешной группе, как мы, ты посвящаешь этому всю свою жизнь. И если ты хочешь добиться успеха, а этот бизнес похож на профессиональный спорт — ты должен быть талантлив, но тебе также должно сопутствовать везение и удача, и время, и всевозможные мелочи, но главное, что ты должен посвятить этому свою жизнь; ты должен быть на 100 процентов в этом, иначе у тебя ничего не получится. И вот уже 20-25 лет мы с ребятами ставим группу выше семьи и друзей. И люди спрашивали: "Ну, в смысле, выше семьи? Что ты имеешь в виду?" К примеру, возьмем ситуацию: мы с женой и ребенком хотим поехать в отпуск в июле, и вот я должен позвонить менеджменту и сказать: "Я хочу поехать в отпуск с семьей, могу я это сделать?" А мне отвечают: "Нет, не можешь, ведь в июле концерты с METALLICA". В итоге мне приходится говорить "нет" своей семье. И вот это и значит — группа на первом месте. Как насчет такого расклада? А сейчас мы находимся на том этапе нашей карьеры, когда, возможно, наши жизни могут быть на первом месте. И при этом мы всё еще можем заниматься группой.



Мы никогда не говорили, что собираемся прекратить существование после этого альбома — никогда. Потому что мы уверены, что можем продолжать и правильно расставлять приоритеты в своей жизни. Мы с Tony [Rombola], нашим гитаристом, говорили об этом. И еще, нужно учитывать особенности уровня жизни, когда тебе за 50, и подумать, какова сейчас средняя продолжительность жизни? А она составляет примерно 75-76 лет. Скажем, 76. Я не знаю точного числа, но сейчас люди живут больше 75, тогда как в 20-х годах прошлого века было 50. Это был средний возраст умирающих. Сейчас мы достигли 75, скажем, 76 лет. А мне 56. И я начинаю задумываться о том, что у меня осталось всего 20 лет, а 20 лет в жизни пролетают незаметно. Так что у меня осталось 20 лет. И поскольку я уже более двух десятилетий отдаю приоритет этой группе и этому делу, которое было самым важным в моей жизни, я бы хотел, чтобы с возрастом я мог взять свою дочь в Японию на каникулы или еще куда-нибудь, и мне не нужно было бы получать разрешение. Другими словами, дело в контроле — нас держит под контролем GODSMACK, и так было на протяжении десятилетий, и мы сами это выбрали, это сознательный выбор, но всё равно это контроль. И я хотел бы когда-нибудь иметь возможность сказать "нет" поездкам в турне, иначе этот контроль будет... И еще деньги. Мы можем заработать много денег, но мои аргументы всегда были... Я не из тех, кто... Если вы обратите внимание на цели, то некоторые люди в группах ставят перед собой цель "20 миллионов, которые я хочу заработать", или 100 миллионов, или что-то еще. А моя цель была — миллион. Так что я не нуждаюсь в деньгах и не хочу больше денег. Но, опять же, это я, потому что все люди разные. Поэтому я купил небольшой дом. И тут уже дело личное. Становится интересно, зачем ты это делаешь? Ради денег? Ради славы? Или ради счастья? И в конце концов, я считаю, что это должно быть ради музыки и того, что делает тебя счастливым - счастья внутри. И трудно найти спокойствие внутри, когда ты находишься в этом сумасшедшем, хаотичном бизнесе, который, по сути, является большой вечеринкой, на которой мы выступаем в роли ведущих... И приходится много размышлять: "Боже, что же мне теперь этим заниматься до конца жизни?". И еще мы начали ощущать, насколько серьезно мы вкалывали. Люди неправильно понимают, как много работы связано с участием в группе, особенно когда ты молод. Я был таким же — когда я смотрел на [LED] ZEPPELIN, читал книги и рассказы, мне казалось, что это просто фантастический мир секса, наркотиков и рок-н-ролла. Но на самом деле это не так. Это серьезный бизнес, в котором ты работаешь, не покладая рук. И когда ты месяц или два в дороге вдали от всего, что ты любишь дома, будь то семья, домашние животные, твоя кровать, твоя подушка, твоя музыка — я не знаю что еще, — ты начинаешь думать: "Вау, и зачем я вообще это делаю?". Ну, ради денег, а деньги — это отстой. Опять же, это мое мнение. Но мне кажется, что сейчас в нашей жизни и карьере мы находимся в том положении, когда нам уже не нужно выпускать новый продукт. Мы были достаточно удачливы и везучи, чтобы иметь хиты на радио. Так что сейчас самое время.



Другое дело, что на вас навешивают ярлык "ностальгия". И люди склонны использовать это как негативный термин — "О, они группа прошлого". Для меня же ностальгия означает долголетие. И вы можете убрать все золотые пластинки с моей стены, похвальные грамоты, обложки журналов и прочее дерьмо, но главный знак гордости, который я получил и ношу, будучи в этой группе уже 20 лет, — это продолжительность карьеры, чувак. И особенно в бизнесе, где менее одного процента из всех получают контракт на запись, не говоря уже о том, что менее одного процента добиваются успеха или менее одного процента выпускают более двух пластинок. И этот список можно продолжать и продолжать, если речь идет о менее чем одном проценте. В музыке очень маленький процент успеха, 100 000 демо-записей поступают на лейблы в год, и менее одного процента из них слышат или подписывают. Так что мы совершенно искренне благодарны за то, что имеем сейчас... А фанаты, которые, типа, на нас обижаются, потому что "О, последний альбом. Почему?" Ну, это не только потому, что мы стары, а это так и есть, но и потому, что мы бы хотели вернуть контроль над своей жизнью и не превращать ее в бизнес».







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