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Godsmack

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20 окт 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не думаю, что мы сыграем раньше 2022 года»

3 окт 2020 : 		 Сингл GODSMACK стал платиновым

9 авг 2020 : 		 GODSMACK выпустят два альбома в 2021 году

28 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не хочу считать текущую ситуацию новой нормой»

21 май 2020 : 		 GODSMACK вновь первые

4 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Shannon был знатным алкоголиком!»

22 апр 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Я ещё не готов писать новый материал»

18 апр 2020 : 		 GODSMACK отменили все туровые планы на 2020 год

9 апр 2020 : 		 Новое видео GODSMACK

27 мар 2020 : 		 GODSMACK используют паузу для работы над альбомом

7 фев 2020 : 		 Вокалист GODSMACK подарил барабанщику машину

22 окт 2019 : 		 Вокалист GODSMACK: «Нас несправедливо занесли в лагерь ню-металла»

9 окт 2019 : 		 GODSMACK в акустике

18 сен 2019 : 		 GODSMACK думают о том, когда приступить к сочинению нового материала

25 июл 2019 : 		 Фронтмен GODSMACK: «Я был в равной степени разочарован и рад, повстречавшись с кумирами своего детства»

21 июл 2019 : 		 Новое видео GODSMACK

13 янв 2019 : 		 Новое видео GODSMACK

18 окт 2018 : 		 GODSMACK отложили тур из-за смерти сына гитариста

4 сен 2018 : 		 GODSMACK исполнили кавер-версию хита AC/DC

19 июн 2018 : 		 GODSMACK хотят поехать в специальный тур

5 апр 2018 : 		 Новое видео GODSMACK

28 фев 2018 : 		 Новый альбом GODSMACK выйдет весной

15 фев 2018 : 		 Тизер нового материала GODSMACK

12 дек 2017 : 		 GODSMACK почти закончили

28 сен 2017 : 		 Вокалист GODSMACK: «Мы можем потерять фанатов с новым альбомом»

15 авг 2017 : 		 GODSMACK обещают много нового в 2018 году
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|||| сегодня

Вокалист GODSMACK: «Не думаю, что мы сыграем раньше 2022 года»



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Вокалист GODSMACK Sully Erna в недавнем интервью рассказал о том, как проводит время на карантине:

«С прошлого ноября мы не давали никаких концертов, когда завершили туровый цикл по "When Legends Rise", но для меня жизнь не сильно изменилась, потому что если ты сочиняешь музыку, ты должен себя так же изолировать. Ты не пишешь её посередине ночного клуба или дома, полного людей, ты уходишь туда, где никого нет, и работаешь на мелодиями, текстами, риффами и всем остальным. Так что мы всё равно находились на этой стадии — туровый цикл закончен, пора приступать к творчеству. И тут грянул COVID, мир встал с ног на голову. Но для меня всё примерно как и было — я просто работаю над новым материалом и всё.

И я не очень верю, что мы что-то сделаем в следующем году, потому что считаю, что пока совсем неясно, как будут проходить туры, какими будут концерты, как промоутеры будут относиться к музыкантам, как себя поведут страховые по отношению к площадкам, и т. п. Так что это ещё тайна, покрытая мраком, надо посмотреть, как начнут другие, и уже от этого и плясать и строить какие-то планы, но нас я раньше 22 года на сцене не вижу».

SULLY ERNA Doesn





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