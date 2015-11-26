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Вокалист GODSMACK : «Не думаю, что мы сыграем раньше 2022 года»



Вокалист GODSMACK Sully Erna в недавнем интервью рассказал о том, как проводит время на карантине:



«С прошлого ноября мы не давали никаких концертов, когда завершили туровый цикл по "When Legends Rise", но для меня жизнь не сильно изменилась, потому что если ты сочиняешь музыку, ты должен себя так же изолировать. Ты не пишешь её посередине ночного клуба или дома, полного людей, ты уходишь туда, где никого нет, и работаешь на мелодиями, текстами, риффами и всем остальным. Так что мы всё равно находились на этой стадии — туровый цикл закончен, пора приступать к творчеству. И тут грянул COVID, мир встал с ног на голову. Но для меня всё примерно как и было — я просто работаю над новым материалом и всё.



И я не очень верю, что мы что-то сделаем в следующем году, потому что считаю, что пока совсем неясно, как будут проходить туры, какими будут концерты, как промоутеры будут относиться к музыкантам, как себя поведут страховые по отношению к площадкам, и т. п. Так что это ещё тайна, покрытая мраком, надо посмотреть, как начнут другие, и уже от этого и плясать и строить какие-то планы, но нас я раньше 22 года на сцене не вижу».













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