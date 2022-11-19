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Godsmack

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|||| 18 ноя 2022

Новое видео GODSMACK



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"Surrender", новое видео группы GODSMACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Lighting Up The Sky", выходящего 24 февраля:

01. You And I
02. Red White & Blue
03. Surrender
04. What About Me
05. Truth
06. Hell's Not Dead
07. Soul On Fire
08. Let's Go
09. Best of Times
10. Growing Old
11. Lighting Up The Sky




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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19 ноя 2022
Е
ЕвгенийШляхтин
есть же норм группы видео которых доступно без чертовых vpn! остальные идите на xui

просмотров: 1012

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