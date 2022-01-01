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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
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Godsmack

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Вокалист GODSMACK — о новом материале



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Sully Erna в недавнем интервью рассказал о новом альбоме GODSMACK:

«Это самая важная запись, я думаю, из всех, что мы когда-либо сочиняли и записывали.

Я никогда не был тем артистом, который говорит: "Эта пластинка — наша самая последняя. Это наша лучшая работа за всю историю". Вы можете прочитать любое интервью за всю мою карьеру, и вы никогда не услышите от меня таких слов. Мне всегда нравились наши альбомы, и я всегда знал, что на них будет несколько хороших синглов, и надеялся, что они будут хорошими, но я никогда не был тем парнем, который говорит: "Это наша лучшая работа за всю историю". И я говорю вам прямо сейчас, что это наша лучшая работа за всю историю. Это потому, что она эмоциональная. Это последняя запись, которую мы когда-либо собирались сделать. Для нас это последняя работа. Мы вложили в этот альбом каждую унцию энергии и эмоций. Особенно это касается меня, когда я писал многие из этих песен, они были о моём жизненном пути. Вот именно об этом и рассказывает очерёдность этого альбома. Не то чтобы он был запланирован таким образом, но произошла какая-то мистическая случайность, когда я почувствовал, что вселенная сама сочинила этот альбом.

Мы пришли на запись без плана, без идей — с очень минимальным набором идей, просто джемовали. И я подумал: "Какой будет тема? О чём я буду рассказывать в данный момент? Сколько раз я ещё могу повторить про разрушенные отношения?" Бла-бла-бла. А потом началось такое, что песня за песней, которые были написаны, по мере того, как я выстраивал их в том порядке, в котором я хотел бы, чтобы люди их услышали... Мы всё ещё старой закалки, и нам нравится, когда альбом идёт от начала до конца. Я люблю винил — я хочу, чтобы люди слушали сторону А и сторону Б. А этот альбом на самом деле повествует о чём-то конкретном. И когда я начал понимать всё это, я подумал: "Хорошо. Давайте я ещё немного перетасую их"».




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