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Вокалист GODSMACK — о перенесённом COVID-19



В рамках недавней беседы с радиостанцией 93Х вокалист GODSMACK Sully Erna ответил на вопрос, оказал ли влияние COVID на его голос:



«Нет, не совсем. Я неплохо восстановился после него. Но болезнь, конечно, надрала мне задницу, прежде чем я поправился. И я был одним из тех невезучих, кому пришлось лежать в больнице в течение четырёх дней. Но дело было не только в COVID. Я хочу, чтобы люди были уверены, что они понимают, что на самом деле не COVID выводит кого-то из строя; дело в ущербе, который он наносит после, потому что в течение шести или семи дней у меня были отрицательные анализы на вирус, но мне становилось всё хуже, и я не понимал, почему. Температура не спадала, кашель стал просто сумасшедшим, боли в теле — все эти вещи, о которых я думал: "Почему я всё ещё болен, чувак? В моём теле больше нет COVID". Но вот что происходит: эти ранние штаммы — штамм дельта и те части раннего COVID — известны тем, что коагулируют кровь, и тогда она становится гуще.



Нас всю жизнь учили, что когда вы плохо себя чувствуете — у вас грипп или сильная простуда — что говорит вам ваша мама? "Просто приляг и отдохни. Жидкости и отдых, отдых, отдых". А сейчас говорят: "Нет. Даже если ты чувствуешь себя хреново и не хочешь вставать, потому что голова раскалывается, ты должен двигаться". А я, не зная этого в то время, лежал и думал только об отдыхе, тайленоле и жидкостях... Я сильный парень — у меня сильные лёгкие, я боксирую, я бегаю, я на сцене по два часа за вечер. COVID не должен был надрать мне задницу. Но случилось так, что я пролежал слишком долго. Вся моя медицинская команда была на рождественских каникулах, и я провалялся три недели, прежде чем меня смог осмотреть врач. И поэтому у меня образовались тромбы в ногах, которые подступили к сердцу... Что происходит, когда у вас тромбы, они посылают тромбы к сердцу. Они не настолько большие, чтобы закупорить сердце, но когда они попадают в лёгкие, они распадаются и закупоривают лёгкие, так что все эти маленькие кровеносные сосуды начинают закупоривать маленькие дыхательные пути в лёгких, и тогда у вас начинается пневмония. Вот что меня по-настоящему выбило из колеи, так это пневмония. Но я победил её, и сейчас я чувствую себя хорошо. Все мои вкусовые ощущения, обоняние вернулись — хммм... Я бы не сказал, что на сто процентов, но, наверное, на 85–90 процентов. Всё ещё немного по-другому, когда я чувствую запах или вкус в настоящее время: намёк на горечь по сравнению с тем, что было раньше. Но это довольно близко. А пару недель назад я во второй раз заразился COVID. Но теперь появились противовирусные препараты, и я сразу же перешёл на них и вылечился за три дня. Так что я надеюсь, что теперь я покончил с COVID навсегда, потому что я думаю, что у меня есть все штаммы, которые представлены [смеётся]».







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