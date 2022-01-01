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*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 18
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
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Godsmack

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28 апр 2022 : 		 Новый альбом GODSMACK может стать последним

2 мар 2022 : 		 GODSMACK работают иначе

25 янв 2022 : 		 GODSMACK анонсировали тур

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19 ноя 2021 : 		 GODSMACK начнут запись зимой

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13 май 2021 : 		 У GODSMACK есть 12 новых песен

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30 дек 2020 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Стараюсь держать при себе»

18 дек 2020 : 		 Никакого GODSMACK до 2022 года

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3 окт 2020 : 		 Сингл GODSMACK стал платиновым

9 авг 2020 : 		 GODSMACK выпустят два альбома в 2021 году

28 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не хочу считать текущую ситуацию новой нормой»

21 май 2020 : 		 GODSMACK вновь первые

4 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Shannon был знатным алкоголиком!»

22 апр 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Я ещё не готов писать новый материал»

18 апр 2020 : 		 GODSMACK отменили все туровые планы на 2020 год

9 апр 2020 : 		 Новое видео GODSMACK

27 мар 2020 : 		 GODSMACK используют паузу для работы над альбомом

7 фев 2020 : 		 Вокалист GODSMACK подарил барабанщику машину

22 окт 2019 : 		 Вокалист GODSMACK: «Нас несправедливо занесли в лагерь ню-металла»

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18 сен 2019 : 		 GODSMACK думают о том, когда приступить к сочинению нового материала

25 июл 2019 : 		 Фронтмен GODSMACK: «Я был в равной степени разочарован и рад, повстречавшись с кумирами своего детства»
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Новый альбом GODSMACK может стать последним



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Sully Erna в рамках недавней беседы рассказал о планах группы на ближайшие годы:

«Первое, что у нас в планах, — это концерты. У нас их шесть, вчера вечером было одно из шоу, сегодня — второе. В следующие два уикенда нам предстоит провести ещё четыре. А потом до октября всё свободно. Затем мы начнём гастролировать по Европе, поедем в Южную Америку, отыграем несколько крупных международных концертов. Мы вернёмся в первом квартале 23-го с новым альбомом. Пластинка уже готова, мы закончили её записывать. Возможно, вы услышите новую музыку к лету — в середине или конце лета — а затем — второй сингл и полный альбом к началу 23-го года. Таков план. А после этого мы собираемся устроить ещё один мощный и тяжёлый тур. И я должен сказать вам, что для нас альбом может быть последним — это может быть для нас последняя запись».

SULLY ERNA Opens Up About




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