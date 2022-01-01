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Новый альбом GODSMACK может стать последним



Sully Erna в рамках недавней беседы рассказал о планах группы на ближайшие годы:



«Первое, что у нас в планах, — это концерты. У нас их шесть, вчера вечером было одно из шоу, сегодня — второе. В следующие два уикенда нам предстоит провести ещё четыре. А потом до октября всё свободно. Затем мы начнём гастролировать по Европе, поедем в Южную Америку, отыграем несколько крупных международных концертов. Мы вернёмся в первом квартале 23-го с новым альбомом. Пластинка уже готова, мы закончили её записывать. Возможно, вы услышите новую музыку к лету — в середине или конце лета — а затем — второй сингл и полный альбом к началу 23-го года. Таков план. А после этого мы собираемся устроить ещё один мощный и тяжёлый тур. И я должен сказать вам, что для нас альбом может быть последним — это может быть для нас последняя запись».







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