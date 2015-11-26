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Godsmack

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6 мар 2021 : 		 Вокалист GODSMACK: «Так ли смертелен COVID?»

8 янв 2021 : 		 Барабанщик GODSMACK — о конфликте с MÖTLEY CRÜE

30 дек 2020 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Стараюсь держать при себе»

18 дек 2020 : 		 Никакого GODSMACK до 2022 года

20 окт 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не думаю, что мы сыграем раньше 2022 года»

3 окт 2020 : 		 Сингл GODSMACK стал платиновым

9 авг 2020 : 		 GODSMACK выпустят два альбома в 2021 году

28 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не хочу считать текущую ситуацию новой нормой»

21 май 2020 : 		 GODSMACK вновь первые

4 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Shannon был знатным алкоголиком!»

22 апр 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Я ещё не готов писать новый материал»

18 апр 2020 : 		 GODSMACK отменили все туровые планы на 2020 год

9 апр 2020 : 		 Новое видео GODSMACK

27 мар 2020 : 		 GODSMACK используют паузу для работы над альбомом

7 фев 2020 : 		 Вокалист GODSMACK подарил барабанщику машину

22 окт 2019 : 		 Вокалист GODSMACK: «Нас несправедливо занесли в лагерь ню-металла»

9 окт 2019 : 		 GODSMACK в акустике

18 сен 2019 : 		 GODSMACK думают о том, когда приступить к сочинению нового материала

25 июл 2019 : 		 Фронтмен GODSMACK: «Я был в равной степени разочарован и рад, повстречавшись с кумирами своего детства»

21 июл 2019 : 		 Новое видео GODSMACK

13 янв 2019 : 		 Новое видео GODSMACK

18 окт 2018 : 		 GODSMACK отложили тур из-за смерти сына гитариста

4 сен 2018 : 		 GODSMACK исполнили кавер-версию хита AC/DC

19 июн 2018 : 		 GODSMACK хотят поехать в специальный тур

5 апр 2018 : 		 Новое видео GODSMACK

28 фев 2018 : 		 Новый альбом GODSMACK выйдет весной
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Вокалист GODSMACK: «Так ли смертелен COVID?»



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В рамках недавнего разговора в программе "The Mistress Carrie Podcast" вокалист GODSMACK Sully Erna выразил мнение, что COVID вовсе не настолько смертелен, как его описывают:

«Мне очень жаль, чувак, и, может быть, есть люди, которые могут злиться на меня за то, что я это говорю, но COVID — не глобальный убийца. Он наносит вред и, безусловно, влияет на пожилых людей, мы молимся за них и переживаем за них, и поэтому мы все носим маски, вот почему мы все это делаем. Потому что многие из нас не боятся COVID, и мы знаем, что, вероятно, мы сможем пройти через эту ситуацию. Но рисковать нашими близкими никто не хочет, так что мы несём ответственность. Но в то же время реальность такова, что это не глобальный убийца. Это пройдёт, мы пройдём через это, и мы должны вернуться к нормальной жизни. Поэтому мы должны сильнее влиять на то, чтобы выйти и начать работать, начать ходить в школу и делать то, что нужно, чтобы мы могли обрести коллективный иммунитет. Это поможет нам преодолеть проблему, и тогда мы сможем вернуться к нормальной жизни».

Sully также разделяет сомнения некоторых, кто не считает число погибших в США (516 000 человек) от коронавируса правдой:

«В СМИ, в новостях уже много раз всплывала информация, что цифры больше играли в политику, чем отражали реальные факты. И их явно недостаточно, чтобы верить, что полмиллиона — это реальное количество жертв. Потому что было много людей, которые столкнулись с этим, было много врачей, которые говорили: "Какого хрена нас просят писать в диагнозе COVID? Почему если кто-то просто умер от пневмонии, мы должны написать COVID? Почему если у кого-то был сердечный приступ, нам сказали написать COVID?" Так что есть ли правда в этом полумиллионе смертей, потому что я считаю, что таким нагнетанием ситуации лишь её усугубляешь, и CNN этим занимается со своей стороны, а FOX гонят людей в другую сторону. И делается это не из реальных данных, а потому что CNN представляет одних, а FOX других.

Дело в том, что я сам знаю по крайней мере дюжину, может быть, даже две дюжины людей, у которых был COVID. И у меня есть друг, который спустя три месяца говорит: "У меня всё ещё есть проблемы". И это странно — у меня кружится голова. У меня это, это и ещё кое-что. И что за херня? А потом я знаю других, кто говорил мне: "Чувак, у меня было похмелье, которое было хуже, чем это. У меня полтора дня была лихорадка, но с тех пор у меня не было проблем. Так что это влияет на всех по-разному, и это большая загадка».

GODSMACK





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