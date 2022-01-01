сегодня



Почему GODSMACK поменяли планы



В недавней беседе с радио KOMP 92.3 вокалист GODSMACK Sully Erna рассказал, что случилось с ранее озвученными планами по выпуску двух альбомов:



«Пару лет назад мы были немного более амбициозны, может быть [смеётся], говорили о том, чтобы записать две пластинки. А потом, когда ты записываешь альбом, ты понимаешь, что всё это занимает много времени, если делать всё правильно. И мы хотели сосредоточиться на качестве, а не на количестве. И именно это мы и сделали».



Что касается предстоящего альбома GODSMACK "Lighting Up The Sky", в который войдёт недавно выпущенный сингл "Surrender", он сказал:



«Эта пластинка была просто невероятным проектом, мы сочиняли её и записывали. И мы на самом деле чувствуем, что это может стать нашим последним музыкальным произведением, потому что сейчас мы находимся на том этапе нашей жизни, когда мы многого добились в музыке. Но хотя мы всегда хотели заниматься музыкой в своей жизни, это далеко не всё, что мы хотели делать. Мы не говорим, что мы распадаемся и это прощальный тур или что-то в этом роде; мы просто говорим, что это может быть последняя полноценная работа, которую вы услышите от нас. Но мы всегда будем возвращаться и давать концерты, и, возможно, просто постараемся немного разгрузить график, поскольку нам уже скоро 25 или 26 лет, смотря как считать... И мы очень благодарны за это — мы ни о чём не жалеем — но есть и другие занятия, которыми некоторые из нас хотят заниматься, и мы также хотим иметь время для них. Вот почему мы говорим, что не уходим, а просто составим немного более расслабленный график, и наша работа заключается в том, чтобы просто дарить вам лучшую музыку, на которую мы способны.



Я бы предпочёл уйти на высокой ноте, а не просто продолжать терпеть. Но никогда нельзя говорить "никогда". Я просто говорю, что я ожидаю этого, и я уверен, что это может быть последняя новая работа. Но, опять же, это не конец, это только начало новой главы. Просто теперь мы будем делать это немного по-другому. Мы будем наслаждаться живыми выступлениями, потому что мы любим этим заниматься, и это настоящая награда за всё, что мы делаем в студии, и выпускаем новую музыку. Всё дело в том, чтобы отправиться в тур и играть вживую. Так что теперь у нас есть возможность выступать с лучшими хитами и отлично проводить время с поклонниками!»











+0 -0



просмотров: 259

