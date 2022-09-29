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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 12
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 11
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Godsmack

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29 сен 2022 : 		 Новая песня GODSMACK

28 апр 2022 : 		 Новый альбом GODSMACK может стать последним

2 мар 2022 : 		 GODSMACK работают иначе

25 янв 2022 : 		 GODSMACK анонсировали тур

29 ноя 2021 : 		 Вокалист GODSMACK — звёздным советчикам: «Завалите и веселите!»

19 ноя 2021 : 		 GODSMACK начнут запись зимой

28 сен 2021 : 		 GODSMACK получили золото

13 май 2021 : 		 У GODSMACK есть 12 новых песен

6 мар 2021 : 		 Вокалист GODSMACK: «Так ли смертелен COVID?»

8 янв 2021 : 		 Барабанщик GODSMACK — о конфликте с MÖTLEY CRÜE

30 дек 2020 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Стараюсь держать при себе»

18 дек 2020 : 		 Никакого GODSMACK до 2022 года

20 окт 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не думаю, что мы сыграем раньше 2022 года»

3 окт 2020 : 		 Сингл GODSMACK стал платиновым

9 авг 2020 : 		 GODSMACK выпустят два альбома в 2021 году

28 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Не хочу считать текущую ситуацию новой нормой»

21 май 2020 : 		 GODSMACK вновь первые

4 май 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Shannon был знатным алкоголиком!»

22 апр 2020 : 		 Вокалист GODSMACK: «Я ещё не готов писать новый материал»

18 апр 2020 : 		 GODSMACK отменили все туровые планы на 2020 год

9 апр 2020 : 		 Новое видео GODSMACK

27 мар 2020 : 		 GODSMACK используют паузу для работы над альбомом

7 фев 2020 : 		 Вокалист GODSMACK подарил барабанщику машину

22 окт 2019 : 		 Вокалист GODSMACK: «Нас несправедливо занесли в лагерь ню-металла»

9 окт 2019 : 		 GODSMACK в акустике

18 сен 2019 : 		 GODSMACK думают о том, когда приступить к сочинению нового материала
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Новая песня GODSMACK



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"Surrender", новая песня группы GODSMACK, доступна для прослушивания ниже.




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29 сен 2022
Kliops144
Нууууу хз. Не такой лютый хитище, как Буллетпруф, но что-то в песне есть. Тюн чет не зашел, плосковато звучит.
29 сен 2022
G
Gleb Monster
Kliops144, после такого коммента страшно слушать.
и не зря. дас ист шляппе

просмотров: 194

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