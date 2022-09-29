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Вокалист DISTURBED за ##### русалочку
33
Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC...
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Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в...
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по
Вокалист DISTURBED за ##### русалочку
33
Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC...
13
MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,...
13
Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в...
12
OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ...
11
все новости группы
Godsmack
США
Acoustic Rock
Alternative Metal
Nu Metal
http://www.godsmack.com
Myspace:
http://www.myspace.com/godsmack
Facebook:
https://www.facebook.com/Godsmack
29 сен 2022
:
Новая песня GODSMACK
28 апр 2022
:
Новый альбом GODSMACK может стать последним
2 мар 2022
:
GODSMACK работают иначе
25 янв 2022
:
GODSMACK анонсировали тур
29 ноя 2021
:
Вокалист GODSMACK — звёздным советчикам: «Завалите и веселите!»
19 ноя 2021
:
GODSMACK начнут запись зимой
28 сен 2021
:
GODSMACK получили золото
13 май 2021
:
У GODSMACK есть 12 новых песен
6 мар 2021
:
Вокалист GODSMACK: «Так ли смертелен COVID?»
8 янв 2021
:
Барабанщик GODSMACK — о конфликте с MÖTLEY CRÜE
30 дек 2020
:
Барабанщик GODSMACK: «Стараюсь держать при себе»
18 дек 2020
:
Никакого GODSMACK до 2022 года
20 окт 2020
:
Вокалист GODSMACK: «Не думаю, что мы сыграем раньше 2022 года»
3 окт 2020
:
Сингл GODSMACK стал платиновым
9 авг 2020
:
GODSMACK выпустят два альбома в 2021 году
28 май 2020
:
Вокалист GODSMACK: «Не хочу считать текущую ситуацию новой нормой»
21 май 2020
:
GODSMACK вновь первые
4 май 2020
:
Вокалист GODSMACK: «Shannon был знатным алкоголиком!»
22 апр 2020
:
Вокалист GODSMACK: «Я ещё не готов писать новый материал»
18 апр 2020
:
GODSMACK отменили все туровые планы на 2020 год
9 апр 2020
:
Новое видео GODSMACK
27 мар 2020
:
GODSMACK используют паузу для работы над альбомом
7 фев 2020
:
Вокалист GODSMACK подарил барабанщику машину
22 окт 2019
:
Вокалист GODSMACK: «Нас несправедливо занесли в лагерь ню-металла»
9 окт 2019
:
GODSMACK в акустике
18 сен 2019
:
GODSMACK думают о том, когда приступить к сочинению нового материала
25 июл 2019
:
Фронтмен GODSMACK: «Я был в равной степени разочарован и рад, повстречавшись с кумирами своего детства»
21 июл 2019
:
Новое видео GODSMACK
13 янв 2019
:
Новое видео GODSMACK
18 окт 2018
:
GODSMACK отложили тур из-за смерти сына гитариста
4 сен 2018
:
GODSMACK исполнили кавер-версию хита AC/DC
19 июн 2018
:
GODSMACK хотят поехать в специальный тур
5 апр 2018
:
Новое видео GODSMACK
28 фев 2018
:
Новый альбом GODSMACK выйдет весной
15 фев 2018
:
Тизер нового материала GODSMACK
12 дек 2017
:
GODSMACK почти закончили
28 сен 2017
:
Вокалист GODSMACK: «Мы можем потерять фанатов с новым альбомом»
15 авг 2017
:
GODSMACK обещают много нового в 2018 году
5 июн 2017
:
GODSMACK хотят выпустить сингл зимой
10 мар 2017
:
Кавер-версия THE BEATLES от GODSMACK возглавила чарт
27 янв 2017
:
GODSMACK приступили к работе над альбомом
18 сен 2016
:
Новый альбом GODSMACK выйдет не раньше 2018
14 сен 2016
:
GODSMACK ушли на BMG
26 июл 2016
:
GODSMACK начнут работу над альбомом в 2017
17 ноя 2015
:
Вокалист GODSMACK: «Я устал от вашего дерьма, ублюдки из ИГИЛ»
20 окт 2015
:
Вокалист GODSMACK получил роль
15 окт 2015
:
Новая песня GODSMACK
21 сен 2015
:
GODSMACK исполнили кавер-версию ALICE COOPER
18 сен 2015
:
GODSMACK запишут новый материал в 2016 году
23 июн 2015
:
GODSMACK приглашают на концерты в России
8 июн 2015
:
Профессиональное видео с выступления GODSMACK
19 май 2015
:
Видео с текстом от GODSMACK
16 май 2015
:
GODSMACK объяснили раннее окончание сета
19 апр 2015
:
Новое видео GODSMACK
4 мар 2015
:
Видео полного выступления GODSMACK
3 мар 2015
:
Басист GODSMACK: "Мы не теряем времени в студии"
23 дек 2014
:
Вокалист GODSMACK о том, как он начал петь
20 сен 2014
:
Видео полного выступления GODSMACK
17 сен 2014
:
GODSMACK исполнили новые песни
10 сен 2014
:
Вокалист GODSMACK: «Мы понимаем, что нам нужно начинать ездить по миру»
14 авг 2014
:
Новое видео GODSMACK
11 авг 2014
:
Профессиональное видео с выступления GODSMACK
10 авг 2014
:
Видео сайд-проекта участников GODSMACK
6 авг 2014
:
Шестое августа стало днём GODSMACK в Бостоне
30 июл 2014
:
Новый альбом GODSMACK доступен для прослушивания
21 июл 2014
:
Новая песня GODSMACK
11 июл 2014
:
Трек-лист нового альбома GODSMACK
2 июл 2014
:
Обложка нового альбома GODSMACK
10 июн 2014
:
Новая песня GODSMACK
3 июн 2014
:
Фрагмент новой песни GODSMACK
20 апр 2014
:
GODSMACK завершили запись
14 мар 2014
:
GODSMACK начали запись
10 фев 2014
:
У GODSMACK готово 11 песен
8 ноя 2013
:
GODSMACK начали работу над новым материалом
24 фев 2013
:
Вокалист GODSMACK возвращается в покер
5 окт 2012
:
Сестра вокалиста GODSMACK сделала предложение бойфренду на концерте брата
7 авг 2012
:
GODSMACK хотели записать кавер-версию на песню PHIL'a COLLINS'a
31 июл 2012
:
Новое видео GODSMACK
28 июн 2012
:
GODSMACK отменили европейский тур
26 май 2012
:
Новое видео GODSMACK
1 май 2012
:
Видео с выступления GODSMACK
23 апр 2012
:
Обложка и трек-лист нового релиза GODSMACK
6 апр 2012
:
Кавер-версия от GODSMACK
27 мар 2012
:
GODSMACK этой весной выпустят концертный альбом
15 фев 2012
:
GODSMACK завершают работу над ЕР с каверами
15 дек 2011
:
GODSMACK планируют запись кавер-версий
2 ноя 2010
:
Фронтмен GODSMACK принес публичные извинения CREED
2 сен 2010
:
Семплы с нового альбома вокалиста GODSMACK
30 июл 2010
:
Вокалист GODSMACK выпустит сольный альбом
16 апр 2010
:
Новое видео GODSMACK
9 апр 2010
:
Новая песня GODSMACK
11 фев 2010
:
Новый снгл GODSMACK дебютировал на радио
9 фев 2010
:
Название нового альбома GODSMACK
29 июн 2009
:
Новая песня GODSMACK
25 май 2009
:
GODSMACK работают над «по-настоящему тяжёлым» альбомом
12 июл 2007
:
GODSMACK снимают DVD
28 мар 2006
:
GODSMACK: Трек-лист нового альбома
13 окт 2005
:
GODSMACK начали запись нового альбома
2 ноя 2004
:
Новый альбом GODSMACK будет более блюзовым
29 сен 2004
:
Европейский релиз DVD GODSMACK
сегодня
Новая песня GODSMACK
"Surrender", новая песня группы GODSMACK, доступна для прослушивания ниже.
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29 сен 2022
Kliops144
Нууууу хз. Не такой лютый хитище, как Буллетпруф, но что-то в песне есть. Тюн чет не зашел, плосковато звучит.
29 сен 2022
G
Gleb Monster
Kliops144
,
после такого коммента страшно слушать.
и не зря. дас ист шляппе
просмотров: 194
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
и не зря. дас ист шляппе