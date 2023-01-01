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Вокалист GODSMACK: «Brad наш хороший друг»



Sully Erna в недавней беседе рассказал о том, как на их сцене оказался Brad Whitford:



«На самом деле, я, моя невеста, мой менеджер, его жена и еще несколько друзей и их девушек, мы все вместе отправились в путешествие на Багамы. А мой менеджер также является менеджером Joe Perry. Так что за эти годы мы просто познакомились с коллективом AEROSMITH. К тому же к нам присоединились Brad и его жена Lisa, и мы провели с ними 10 дней на Багамах и просто стали очень хорошими друзьями. Я начал говорить с ними о фонде The Scars Foundation [который был основан Sully и GODSMACK, чтобы помочь повысить осведомленность о проблемах психического здоровья, с которыми многие сталкиваются сегодня], и они были просто в восторге от этого. Я связал их с нашим исполнительным директором, и с тех пор мы все были в постоянном контакте. И в следующее мгновение Lisa и Brad вышли на связь и просто сказали: "Эй, мы собираемся приехать в Теннесси, Огайо и Мичиган, мы просто запрыгнем в ваш автобус и потусим". И я, типа, "Ну, круто. Тогда мы сделаем песню AEROSMITH. Потому что это должно случиться". Вот так все и началось».



Он добавил, что было "сюрреалистично" играть с одним из его ранних музыкальных кумиров.



«Должен сказать тебе, чувак, для меня это было как... Как ты знаешь, эта группа [GODSMACK] из Бостона, а AEROSMITH из Бостона, так что они точно были моими героями детства, и я знаю, что некоторые из других ребят [в GODSMACK], конечно же, любят AEROSMITH. Потому что мы все выросли на одной и той же музыке — AEROSMITH, RUSH, [LED] ZEPPELIN, [BLACK] SABBATH. Так что мне до сих пор очень приятно и радостно осознавать, что 25 лет спустя мы по-прежнему исполняем наши детские мечты, гастролируя. И я помню, что именно Joe Perry стал причиной, по которой я захотел стать рок-звездой. Я начал играть на барабанах, когда мне было три года, так что я всегда был музыкантом. Мой отец — музыкант, мой двоюродный дед был известным композитором на Сицилии. Музыка у нас в роду. Но только когда мне было лет 13 или 14, я открыл пластинку "Live! Bootleg" и увидел, что Joe Perry держит в руках гитару B.C. Rich с волосами, закрывающими глаза, и светлой прядью. Я как раз начал увлекаться травкой и подумал: "Вот что я хочу делать". Так что речь шла уже не о том, чтобы быть музыкантом; речь шла о том, чтобы быть рок-звездой. Так что, по иронии судьбы, Joe Perry был тем, кто, по сути, направил меня по этому пути. И, конечно же, у нас в группе много общего с детства, когда мы ходили на концерты AEROSMITH и тому подобное. Так что все случившееся было просто нереально! И Brad такой хороший человек — настоящий душка. Мы просто стали очень хорошими друзьями. И это такая честь — делить с ним одну сцену»







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