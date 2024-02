сегодня



GODSMACK сыграли песни METALLICA, PINK FLOYD, LED ZEPPELIN и THE BEATLES



15 февраля в Hard Rock Hotel & Casino Tulsa, Tulsa, Oklahoma, GODSMACK открыли "Vibez Tour":



01. Time (PINK FLOYD cover)

02. Love-Hate-Sex-Pain

03. Serenity

04. Spiral

05. One Rainy Day

06. Eyes Of A Child (Sully Erna song)

07. No Quarter (LED ZEPPELIN cover)

08. Nothing Else Matters (METALLICA cover)

09. Voodoo

10. Truth

11. Growing Old

12. Lighting Up The Sky

13. Under Your Scars

14. Bulletproof

15. Come Together (THE BEATLES cover)



































