сегодня



GODSMACK думают о кавер-версиях LED ZEPPELIN и PINK FLOYD



Вокалист GODSMACK Sully Erna в беседе с 99.1 PLR radio station подтвердил, что группа планирует своеобразный акустический тур:



«Позвольте мне уточнить — это не совсем акустический тур, но это акустическая атмосфера. Так что мы собираемся провести тур "vibes"; я вообще думаю, что мы его так и назовем. И это будет GODSMACK в театральной обстановке. Мы возьмем с собой пару дополнительных музыкантов — клавишника и гитариста — и будем играть не только лучшие, по нашему мнению, песни GODSMACK, которые хорошо звучат в акустическом или более эмоциональном варианте — "Voodoo", "Serenity", "Growing Old" с новой пластинки, балладу "Truth", "Under Your Scars", в общем, все подобные композиции. Но мы также собираемся добавить несколько по-настоящему крутых каверов. Мы обсуждаем возможность исполнения таких вещей, как "No Quarter" группы [LED] ZEPPELIN и PINK FLOYD, и хотим устроить людям музыкальное путешествие, гибрид того, что я делал в сольном творчестве и в GODSMACK, и превратить вечер в настоящий музыкальный праздник!»







