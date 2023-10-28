Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 61
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
*DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболк... 28
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 28
*Вокалист SLIPKNOT: «Да нет у нас тонн бабосов!» 25
*MARKO HIETALA: «Вернусь ли я в NIGHTWISH? Это вряд ли» 19
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Из-за моих взглядов многие от ... 18
*THE OFFSPRING что-то выпустят в 2024 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 61
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
*DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболк... 28
[= ||| все новости группы



*

Godsmack

*



28 окт 2023 : 		 GODSMACK думают о кавер-версиях LED ZEPPELIN и PINK FLOYD

24 авг 2023 : 		 За кулисами GODSMACK

23 июл 2023 : 		 GODSMACK могут выпустить и какие-то синглы

11 июл 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Люди получат от нас больше!»

24 июн 2023 : 		 Видео полного выступления GODSMACK

27 май 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Brad наш хороший друг»

25 май 2023 : 		 Гитарист AEROSMITH присоединился на сцене к GODSMACK

8 май 2023 : 		 GODSMACK открыли тур

12 мар 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «В Европе мы денег не зарабатываем»

6 мар 2023 : 		 GODSMACK не хотят в Южной Америке

2 мар 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Наш маленький паровозик может дотарахтеть до ЗСРнР»

2 мар 2023 : 		 Будут ли GODSMACK выпускать синглы в будущем?

24 фев 2023 : 		 Новое видео GODSMACK

23 фев 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK — о том, почему выходит последний альбом группы

13 фев 2023 : 		 Вокалист GODSMACK — о важных уроках прошлого

12 фев 2023 : 		 Вокалист DISTURBED понимает вокалиста GODSMACK

17 янв 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Выпусти "Lux Æterna" другая группа, её бы и слушать не стали»

13 янв 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Мы не распадаемся!»

18 ноя 2022 : 		 Новое видео GODSMACK

11 ноя 2022 : 		 Новая песня GODSMACK

3 ноя 2022 : 		 Почему GODSMACK готовят последний альбом?

20 окт 2022 : 		 GODSMACK исполнили новую песню

7 окт 2022 : 		 Вокалист GODSMACK — о новом материале

4 окт 2022 : 		 Вокалист GODSMACK — о перенесённом COVID-19

4 окт 2022 : 		 Почему GODSMACK поменяли планы

29 сен 2022 : 		 Новая песня GODSMACK
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GODSMACK думают о кавер-версиях LED ZEPPELIN и PINK FLOYD



zoom
Вокалист GODSMACK Sully Erna в беседе с 99.1 PLR radio station подтвердил, что группа планирует своеобразный акустический тур:

«Позвольте мне уточнить — это не совсем акустический тур, но это акустическая атмосфера. Так что мы собираемся провести тур "vibes"; я вообще думаю, что мы его так и назовем. И это будет GODSMACK в театральной обстановке. Мы возьмем с собой пару дополнительных музыкантов — клавишника и гитариста — и будем играть не только лучшие, по нашему мнению, песни GODSMACK, которые хорошо звучат в акустическом или более эмоциональном варианте — "Voodoo", "Serenity", "Growing Old" с новой пластинки, балладу "Truth", "Under Your Scars", в общем, все подобные композиции. Но мы также собираемся добавить несколько по-настоящему крутых каверов. Мы обсуждаем возможность исполнения таких вещей, как "No Quarter" группы [LED] ZEPPELIN и PINK FLOYD, и хотим устроить людям музыкальное путешествие, гибрид того, что я делал в сольном творчестве и в GODSMACK, и превратить вечер в настоящий музыкальный праздник!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

28 окт 2023
S
Suhoy571
Если будет на уровне An Evening With Godsmack то будет просто шикарно. Обалденный концерт получился!
28 окт 2023
resurgamresponses
может не надо лезть в великое?

просмотров: 286

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом